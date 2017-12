Škandal v družbi Miss America: e-pisma razkrila mizoginijo, poniževanje, nadlegovanje

Trije vodilni že napovedali odstop

24. december 2017 ob 11:22

New York - MMC RTV SLO

Potem ko so v javnost pricurljala elektronska pisma med vodilnimi v organizaciji Miss America, v katerih se ti norčujejo iz tekmovalk in jih ponižujejo, so svoj odstop ponudili trije vodilni.

Škandal, povezan z organizacijo Miss America, je izbruhnil v četrtek, ko je Huffington Post objavil elektronsko pošto med vodilnimi (moškimi) v organizaciji, v katerih so se ti norčevali iz tekmovalk, jih zasmehovali in poniževali.

Med drugim je v pismih mogoče prebrati, da si za eno izmed omenjenih žensk želijo, da bi umrla, pogoste so tudi vulgarne omembe ženskih genitalij, do žensk sovražne pripombe ipd. Največkrat v pismih omenjajo zmagovalko iz leta 2013, Mallory Hagan, se posmehujejo njenemu videzu in vulgarno špekulirajo o njenem spolnem življenju.

Le dan po razkritju elektronskih pisem se je oglasilo več deset nekdanjih tekmovalk in zmagovalk pod vodstvom Haganove, ki so s peticijo zahtevale odstop sodelujočih v spornih dopisovanjih, pa tudi vodstva organizacije. "Odločno nasprotujejo nadlegovanju, maltretiranju in sramotenju - še posebej ženske - z uporabo poniževalnih izrazov z namenom poniževanja," med drugim piše v peticiji.

Randle prevzel odgovornost, se opravičil, ampak ...

Predsednik upravnega odbora organizacije Josh Randle, ki je prvi napovedal odstop, je priznal, da je sodeloval v neprimernem dopisovanju vse od svojega imenovanja leta 2015, in se za svoje besede opravičil. "Opravičujem se Malloryjevi zaradi svojega ravnanja," je dejal v soboto v izjavi za javnost, obenem pa poudaril, da je večina spornega dopisovanja datiranega v letih 2013 in 2014, ko sam še ni bil del omenjene ekipe.

Ob tem je odločno zavrnil navedbe Huffington Posta, da je več let sodeloval pri pisanju neprimernih pisem in tovrstno vedenje tudi spodbujal. "Čeprav sam nisem bil pobudnik takšnega vedenja niti ga nisem spodbujal, sem ob zadnjih dogodkih spoznal, da ne morem več voditi organizacije, zato sem nadzornemu odboru ponudil svoj odstop," je še dejal in dodal, da odbor odstopa ni zahteval, a meni, da svojega dela ne bi mogel več opravljati dobro.

Weidnerjeva: Sčasoma bo vse postalo jasno

Poleg Randla sta odstop napovedala še direktor organizacije Sam Haskell (prav on naj bi bil v središču dopisovanja) in članica upravnega odbora Lynn Weidner, sicer tudi sama nekdanja tekmovalka - leta 1971 je bila razglašena za mis New Jerseyja. Weidnerjeva je ob tem zapisala, da je bila njena vloga v škandalu predstavljena napačno, "ampak ve, da bo sčasoma vse postalo jasno".

Poudarila je, da je tekmovanju podarila 46 let svojega življenja, zadnjih 10 let v upravnem odboru, in da ji leta, ki jih je kot prostovoljka preživela znotraj organizacije, predstavljajo pomembno darilo. "Neverjetno, da vse najlepše stvari v mojem življenju izvirajo iz tistega poletnega dne, ko sem kot 16-letnica prvič tekmovala na lokalnem izboru za mis Amerike," je še zapisala in dodala, da tako do tekmovanja kot do "neverjetnih žensk", ki so skozi zgodovino na njem sodelovale, čuti "samo ljubezen".

Haskllov odstop začne veljati takoj, še pišejo ameriški mediji, Randle in Weidnerjeva pa bosta svoje delo opravljala še nekaj tednov in tako zagotovila čim mehkejši prehod na novo vodstvo. Začasno bo sicer vodenje organizacije prevzel Dan Meyers, dozdajšnji podpredsednik upravnega odbora.

Poslovna škoda že storjena

A škoda je že narejena - eden izmed pomembnih poslovnih partnerjev organizacije, produkcijska hiša Dick Clark Productions, ki skrbi za televizijski prenos tekmovanja, je ob objavi "grozljivih" pisem sporočil, da je "pretrgal vse vezi" s tekmovanjem, o podobnem koraku razmišljajo tudi v številnih dobrodelnih organizacijah, ki jih tekmovanje Miss America sponzorira, še poročajo ameriški mediji.

