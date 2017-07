Skesani Shia LeBeouf: Odvisnik sem, oprostite mi

Igralec se je oglasil na Twitterju

13. julij 2017 ob 17:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Težavni igralec Shia LeBeouf se je na Twitterju opravičil zaradi svojega obnašanja minuli konec tedna, ko so ga policisti aretirali zaradi kršenja javnega reda in miru ter pijančevanja v javnosti.

Aretacija je bila rezultat LeBeoufovega neprimernega obnašanja. Sredi pohajkovanja po mestu Savannah v zvezni državi Georgia je ustavil naključnega mimoidočega in policista ter ju prosil za cigareto. Ker je nista imela, ju je igralec verbalno napadel. "Začel se je vulgarno izražati pred ženami in otroki na ulici," so zapisali v policijskem poročilu po poročanju spletne strani Rolling Stone.

Po pozivu policista, da zapusti območje, je postal še bolj agresiven. In ko ga je policist poskušal aretirati, je zbežal v bližnji hotel. Na koncu so ga aretirali v avli, v kateri je razgrajal pred prihodom policistov.

V videoposnetku, ki ga je objavila spletna stran TMZ, je razvidno, da se je LeBeouf še posebej spravil na temnopolto policistko: "Imaš predsednika, ki se mu j**** zate in obtičal si na policiji, ki se ji j**** zate. Hočeš aretirati belce, ki jim je mar? Ki te prosijo za cigareto." V ječi je preživel sedem ur, nato pa po plačilu varščine odkorakal domov. Toda sledil je burni odziv javnosti.

"Počutim se popolnoma osramočen zaradi svojega obnašanja in ne iščem opravičil zanj," je zapisal 31-letni igralec na Twitterju. "Želim se iskreno opravičiti policiji ter se jim zahvaliti za njihovo delo. Popolnoma se zavedam svojega neprimernega obnašanja. Moje nespoštovanje do avtoritete je težavno, celo uničevalno," je še zapisal nekdanji zvezdnik Transformerjev.

Ob tem pa je zapisal, da je dosegel dno. "Že dolgo se borim z odvisnostjo in delam vse na tem, da bom spet trezen. Upam, da mi boste lahko odpustili za moje napake," je še zaključil igralec.

K. K.