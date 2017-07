Skladba Despacito s prestola vrgla Justina Bieberja

S prestola je pesem Despacito (to v španščini pomeni počasi) izrinila Biebrovo skladbo Sorry iz leta 2015, ki ima po podatkih Universala 4,38 milijarde predvajanj. Foto: Youtube

Ocenite to novico!

Na You Tubu četrti najbolj gledan video

19. julij 2017 ob 14:08

New York - MMC RTV SLO/STA

Skladba Despacito portoriškega pevca Luisa Fonsija je postala največkrat pretočena oz. na spletu predvajana skladba do zdaj.

Po podatkih založnika Universal Music Latin Entertainment je pesem v izvirni in prirejeni različici dosegla 4,6 milijarde predvajanj na platformah, kot sta YouTube in Spotify.

Pesem, polna seksualnih namigov, v kateri nastopa tudi portoriški raper Daddy Yankee , je bila na spletu dosegljiva kmalu po izidu januarja letos, še širše občinstvo pa je pridobila aprila, ko jo je priredil kanadski zvezdnik Justin Bieber. S prestola je pesem Despacito (to v španščini pomeni počasi) izrinila Biebrovo skladbo Sorry iz leta 2015, ki ima po podatkih Universala 4,38 milijarde predvajanj.

Pesem je bila deset tednov številka ena na ameriški lestvici singlov in je s tem po Macareni iz leta 1996 postala prva skladba v španskem jeziku, ki se je zavihtela na vrh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pretakanje povezuje občinstva po vsem svetu in je pripomoglo moji glasbi, da doseže vsak kotiček planeta," je povedal Fonsi. Lucian Grainge, predsednik in izvršni direktor Universal Music Group, največjega založniškega konglomerata na svetu, pa je Despacito označil za največjo uspešnico letošnjega leta. "Pretakanje je odprlo možnost pesmi z drugačnim ritmom, iz drugačne kulture in z drugačnim jezikom, da postane uspešnica po svetu," je dejal Grainge.

Pretočna glasba (streaming) na spletu v zadnjih letih hitro narašča. Vendar pa nobena organizacija ne zbira podatkov o tem z vseh spletnih okolij, številke objavijo založbe. Na YouTubu je Despacito četrti najbolj gledani video do zdaj z 2,66 milijarde ogledov, na Spotifyju pa je na 39. mestu, še poroča AFP.