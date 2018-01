Poudarki Namen testne vožnje ni ugotoviti, ali je avto dober, ampak ali vam ustreza.

Eden najbolj družinskih SUV-jev ta hip

Simply clever dodatki so nuja

Čeprav je preozek, da bi sprejel tri otroške sedeže vštric, je vendarle eden najbolj družinskih SUV-jev ta hip, torej skoraj edina prava alternativa enoprostorcem. Foto: Boštjan Podlogar Zadovoljivo opremljen aljaški medved stane okoli 33.500 evrov. Foto: Boštjan Podlogar

Škoda kodiaq 2,0 TDI DSG 4x4: varna odločitev

Test novega modela

31. januar 2018 ob 13:08

Tako kot hiše ne kupimo, ne da bi si jo prej temeljito ogledali, je tudi testna vožnja obvezen del procesa nakupa avtomobila - tudi avto je mnogo predraga investicija, da pred nakupom ne bi preverili, ali nam ustreza. Zato zmajujemo z glavo ob opažanju, kako močan hit je škoda kodiaq med slovenskimi in tudi evropskimi kupci.

Nikakor ne podpiramo tudi odločitve vseh tistih tristo Slovencev, ki so kodiaqa naročili še preden bi avto sploh zares pripeljal v Slovenijo, torej preden bi ga sploh lahko videli in začutili, ali se ujemajo. Namen testne vožnje namreč sploh ni ugotoviti, ali je avto dober, ampak ali vam osebno ustreza.

A kljub temu, da z nejevoljo gledamo ta Škodin prodajni boom, ga vsekakor razumemo in na neki način tudi privoščimo. Je namreč nagrada za dolga leta dobrega dela gradnje blagovne znamke, posledica trdega dela marketinške ekipe, ki pa seveda ne bi mogla doseči ničesar brez konstantno dobrih izdelkov v zadnjih dvajsetih letih. In v tokratnem konkretnem primeru tolikšna navdušenost kaže tudi na moč vrhunskega dizajna, za katerega je v veliki meri zaslužen celo Slovenec Marko Jevtič.

Seveda so omenjeni kupci prešli čez fazo hladnega tuša, ko so ob podrobnejšem ogledu cenika ugotovili, da kodiaq s škodami izpred zadnjih dvajsetih let nima prav veliko skupnega, absolutno gledano je namreč drag. Zadovoljivo opremljen aljaški medved stane okoli 33.500 evrov, govorimo o kodiaqu s samodejnim menjalnikom, štirikolesnim pogonom in sedmih sedežih, šele takšna oprema po našem mnenju pokaže superiornost, ki sodi k takšnemu avtu, revneje opremljen kodiaq bo sicer učinkovito vznemirjal sosede, ne bo pa nudil takšne uporabnosti.

No, mi bi kodiaqa zagotovo opremili še z res domiselnimi simply clever dodatki, recimo z vzglavniki za spanje, brezžičnim polnilcem telefona, izvlečljivo vlečno kljuko, tudi vse asistenčne sisteme bi zahtevali, ne bi pa pozabili niti na pripomočke, ki bi že morali biti serijski, recimo digitalni radijski (DAB) sprejemnik.

Kodiaqovo ceno bi s tem pripeljali do dobrih 37.000 evrov, zagotovo pa ne do cene testne različice, katere petmestna cena se je začela s cifro 5. Kodiaq po tej ceni je res predrag, zagotovo pa je po našem mnenju sestavljen kodiaq popolnoma primerno ocenjen.

Ne nazadnje je odličen potovalnik, suvereno je plezal in nam služil na gorskih izletih, in čeprav je preozek, da bi sprejel tri otroške sedeže vštric, je vendarle eden najbolj družinskih SUV-jev ta hip, torej skoraj edina prava alternativa enoprostorcem!

Bi torej testna vožnja sploh pokazala kaj drugega od pričakovanj? No, se kar moramo strinjati, da v večini primerov res ne. Zagotovo pa nikogar ne bo razočaral, kodiaq je pač ena tistih varnih odločitev! Edini kodiaqov problem je, da bi za podobno vsoto denarja lahko kdo dobil še kaj bolj sebi ustreznega. Morda že kar v isti hiši, kodiaq je recimo enako kot volkswagen tiguan allspace.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,70 m, medosna razdalja: 2,79 m, obračalni krog: 11,6 m, oddaljenost od tal: 19 cm, koeficient zračnega upora: 0,33; prtljažnik: 650 l; masa: 1752 kg, 2,0-litrski 4-valjni dizelski motor, moč: 140 kW, navor: 400 Nm, 7-stopenjski samodejni menjalnik, pogon na vsa štiri kolesa; poraba: 7,6 l/100 km; izpusti CO2: 150 g/km; cena: 37.074 EUR, cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 695 EUR

Miha Merljak