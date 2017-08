(Skoraj) upokojenka Aretha Franklin v Detroitu odpira nočni klub

Poimenovan bo preprosto Aretha's

19. avgust 2017

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 11:31

Detroit

75-letna kraljica soula Aretha Franklin je napovedala, da se bo ob upokojitvi vrnila v Detroit, mesto, v katerem je zaslovela, in tam odprla nočni klub, v katerem bo, kot pravi, sem ter tja tudi nastopila.

Franklinova je za lokalni Detroit Free Press dodala, da bodo v njenem klubu nastopali izbrani glasbeniki, poimenovala pa ga bo kar Aretha's. Junija letos so se ji v omenjenem mestu poklonili tako, da so del ulice Madison poimenovali Pot Arethe Franklin, leta 2015 pa je o tej sloviti pevki takratni ameriški predsednik Barack Obama, na robu solza po njeni izvedbi klasike A Natural Woman na galaprireditvi v Kennedyjevem centru, povedal: "Ko Aretha zapoje, na dan privre ameriška zgodovina. Nihče ne uteleša bolje povezave med afroameriško duhovnostjo, bluesom, R & B-jem, rokenrolom in načinom, kako se tegobe in žalost preobrazijo v nekaj polnega lepote, življenjske moči in upanja."

Že prej je souldiva napovedala, da bo septembra letos izdala še zadnji album, pri katerem sodeluje s Steviejem Wonderjem, potem pa se bo upokojila. Tokrat je dodala, da je pred njo še zadnje leto koncertiranja. Pevka je v preteklih letih odpovedala že več nastopov, te so ji odsvetovali tudi njeni zdravniki. Aretha, nekdanja verižna kadilka, ki se je spopadla tudi z alkoholizmom, se že desetletja bori s prekomerno telesno težo, ki je botrovala nekaterim od njenih številnih zdravstvenih težav, pred nekaj manj kot desetletjem so ji odstranili tudi tumor, o čemer pa ni želela javno govoriti.

Temnopolta pevka, ki je v rodnem Memphisu na ameriškem jugu kot hči pridigarja začela z gospelom, nato pa svojo pevsko pot razširila z rhythm and bluesom, jazzom in soulom, si je že konec 60. let prejšnjega stoletja prislužila naziv kraljica soula. Slovi po uspešnicah, kot so Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman in I Say A Little Prayer. Med vokalistkami že pol stoletja spada v svetovni vrh.

Izdala je okoli 40 studijskih albumov in za svoje delo prejela 20 grammyjev, od tega tri častne. Več deset njenih skladb se je povzpelo v vrh različnih Billboardovih lestvic. Je tudi prva glasbenica, ki je bila vključena v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Nazadnje je leta 2014 izdala album Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Na njem je prepevala priredbe skladb znanih vokalistk, kot so Etta James, Barbara Streisand, Adele in Sinead O'Connor.

A. K.