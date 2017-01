Škotski časnik Trumpovo inavguracijo enači z "Območjem somraka"

Edinstven opis TV-prenosa predsedniškega ustoličenja

16. januar 2017 ob 09:14

Edinburgh - MMC RTV SLO

Kot mnoge tiskane publikacije je tudi škotski časnik Sunday Herald v svoj TV-spored uvrstil petkovo ustoličenje novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. A Škoti ne bi bili Škoti, če opisa programa ne bi malce začinili. Precej začinili.

V svojem opisu inavguracije, ki si jo boste lahko ogledali tudi na MMC-ju, Sunday Herald, povsem resen, levo-sredinski osrednji nedeljski časnik, že začne neusmiljeno: "Po dolgi odsotnosti se Območje somraka vrača z eno najambicioznejših, najdražjih in najkontroverzejših produkcij v zgodovini televizije."

"Pisci znanstvene fantastike se pogosto lotevajo alternativnih zgodovinskih zgodb - med najpogostejšimi je tista, "kaj če bi nacisti dobili drugo svetovno vojno" -, a ta megalomanski interaktivni projekt virtualne resničnosti, ki se bo v naslednjih štirih letih odvijal na TV-ju, v tisku in na Twitterju, je zastavljen bolj kot alternativna sedanjost v teku," navaja sinopsis inavguracije.

"Zgodba se začenja v moreči različici leta 2017, v kateri je velik del ameriškega elektorata nekako pretentan, da izvoli Donalda Trumpa za predsednika. Zveni za lase privlečeno, in je, a ko se razpleta naprej, postaja bolj in bolj srhljivo verjetno."

Spletni uporabniki navdušeni

Opis, ki je nemudoma zaokrožil po spletu, škotski satiriki sklenejo z zloveščim opozorilom: "Prispevek ni brez napak, je pa neprijeten vpogled v grozote, v katere lahko zaidemo, če ne bomo previdni."

Med tistimi, ki so škotski napovednik pozdravili in delili na Twitterju, je tudi zvezdnik Zvezdnih stez George Takei, medtem ko se sam Donald Trump, po mami Škot in reden obiskovalec Škotske, saj ima pri Aberdeenu igrišče za golf, še ni oglasil. Je pa na Twitterju v soboto navdušeno tvitnil, da bo inavguracijski dan "še večji od pričakovanj".

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!