Skrivnost Macronovega svežega videza: 26.000 evrov za ličenje

Francoski predsedniki vlagajo v nego obraza in las

25. avgust 2017 ob 14:40,

zadnji poseg: 25. avgust 2017 ob 14:46

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je ta teden vrnil na delo po kratkem dopustu in se takoj znašel pod plazom kritik zaradi vrtoglavo visokega računa za ličenje.

Da, prav ste prebrali: mladostni videz najmlajšega predsednika Francije do zdaj ima visoko ceno: v treh mesecih je za vzdrževanje urejenega videza s poudarkom na negovani koži obraza, zapravil kar 26.000 evrov. Odkar se je vselil v Elizejsko palačo, je 39-letni politik tako poravnal dva računa osebni vizažistki po imenu Natacha M: enega v znesku 10.000, drugega za 16.000 evrov.

Kot Guardian povzema pisanje časopisa Le Point, njegovo osebje vztraja, da ne gre za kakšne prikrite stroške, ampak so strokovnjakinjo za ličenje vpoklicali "v nujnih primerih", zato bodo njene storitve v prihodnosti gotovo obračunane po nižjih cenah. "Vsota pokriva različne usluge, denimo tiskovne konference in potovanja v tujino, kamor mora ta oseba potovati s predsednikom," so predstavniki Macronovega urada povedali novinarjem in priznali, da račun sicer je "visok, a nižji kot pri njegovih predhodnikih".

Hollande še zapravljivejši

Macron, ki se ga je prijel vzdevek Jupiter - po vsemogočnem rimskem bogu - v resnici ni prvi predsednik, ki je za čeden videz zapravil čedne vsote. Njegov predhodnik, socialist Francois Hollande, je bil obtožen "šamponskega socializma", potem ko naj bi zapravil kar 30 tisoč evrov za ličenje, čemur je dodal skoraj 10.000 evrov na mesec (!) za osebnega brivca, ki je skrbel za njegove - ne ravno bujne, kot so pripomnili pri satiričnem časopisu Le Canard Echaine - lase. Takrat so v Elizejski palači stroške utemeljevali z dejstvom, da je moral frizer "vstajati zgodaj in vsako jutro urejati predsednikove lase ... če je bilo treba, tudi večkrat na dan".

Hollandov konservativni predhodnik Nicolas Sarkozy naj bi za nego obraza zapravil malce skromnejših 8.000 evrov na mesec.

A. K.