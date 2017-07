Skromni papež Frančišek bo tudi letos dopustoval doma, privoščil si bo le malo več spanca

Zunaj kraja bivanje je nazadnje dopustoval leta 1975

31. julij 2017 ob 15:35

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Med vrhovnimi poglavarji Katoliške cerkve je navada, da se poleti odpravijo v papeško poletno rezidenco Castel Gandolfo, a papež Frančišek je s tradicijo prekinil, saj bo počitnice preživel kar v Vatikanu.

Papež Frančišek si bo med poletnimi počitnicami vzel več časa zase, tako ne bo vstajal ob 4.45, kot med letom, ampak bo spal nekoliko dlje. Pri jutranji molitvi bo sam, brez vernikov. Prav tako v času dopusta nima predvidenih splošnih avdienc, bo pa tako kot vsako nedeljo tudi med počitnicami vodil nedeljsko molitev angelovega čaščenja.

Papež bo med dopustom ostal v Hiši svete Marte, kjer stanuje skupaj s kardinali. Zunaj kraja bivanja je Jorge Mario Bergoglio nazadnje dopustoval leta 1975, ko je bil pri jezuitih, odtlej pa med počitnicami ostaja v kraju, kjer živi. Privošči si le več časa zase.

V poletni rezidenci uredil muzej

"Poleti imam počitnice, a v svojem okolju. Spremenim ritem, več spim, berem, kar mi je všeč, poslušam glasbo in več molim. To me sprošča," je nekoč povedal v pogovoru z novinarji.

V rezidenco Castel Gandolfo južno od Rima so se nekateri prejšnji papeži z veseljem zatekli pred poletno vročino v mestu. A papež Frančišek je palačo, ki je od Rima oddaljena okoli 25 kilometrov, od svojega imenovanja leta 2013 obiskal le nekajkrat, nikoli pa tam ni prenočil. Od oktobra lani je tam muzej.

Sa. J.