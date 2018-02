Skrušena Lady Gaga zaradi bolezni odpovedala preostanek evropske turneje

Glasbenica že drugič prekinila aktualno turnejo

3. februar 2018 ob 15:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

31-letna glasbenica je prek družbenih omrežij Instagram in Twitter sporočila, da bo predčasno prekinila svojo evropsko turnejo, saj se še naprej bojuje s kronično boleznijo (fibromialgija), zaradi katere pogosto čuti bolečino v mišicah.

"Tako sem potrta, da vam ne znam opisati. Vse, kar vem, je, če ne storim tega, ne stojim za besedami in pomenom svoje glasbe. Moja zdravniška ekipa me podpira pri odločitvi, da se posvetim okrevanju doma," je zapisala glasbenica v uradni izjavi za javnost.

Lady Gaga, katere pravo ime je Stefani Joanne Angelina Germanotta, je odpovedala deset koncertov, ki so jo še čakali v Evropi, in koncert v Riu de Janeiru. "Rada imam nastopanje bolj kot kar koli in rada imam tudi vas, toda to je nekaj, kar ni pod mojim nadzorom. London, Manchester, Zürich, Köln, Stockholm, Köbenhavn, Pariz, Berlin. In Rio. Obljubim, da se bom vrnila v vaša mesta. Toda za zdaj moram postaviti v ospredje svoje zdravje. Rada vas imam, za vedno," je sklenila glasbenica.

To je že drugič, da je zaradi bolezni, zaradi katere je posameznik ves čas močno utrujen in čuti bolečino v številnih mišicah, posledice pa so lahko tudi motnje spanja, spomina in nihanje razpoloženj, morala predčasno na prisilni počitek. Prvič je vse koncerte na evropski turneji prestavila septembra lani. Poleg pa še nastop na festivalu Rock in Rio.

"Žal se Lady Gaga bojuje z močno bolečino, ki je vplivala na to, da ne more več nastopati v živo. Zaradi tega Live Nation in Lady Gaga naznanjata odpoved zadnjih desetih koncertov na evropskem delu turneje Joanne World," so zapisali organizatorji koncertov Live Nation in nadaljevali: "Sinoči je Lady Gaga ob močni podpori svoje zdravstvene ekipe sklenila, da nemudoma prekine turnejo. Zelo ji je žal, ker ne more nastopiti pred svojimi evropskimi oboževalci, ki so nanjo čakali tako potrpežljivo."

Na koncu so zapisali, da bo zdaj v oskrbi zdravstvenih strokovnjakov, ki se bodo potrudili, da bo lahko nastopala še vrsto let. Vsem oboževalcem, ki so kupili vstopnice za njene odpovedane koncerte pa bodo vrnili denar.

Z grammyji nagrajena glasbenica je svoj boj razkrila v Netflixovem dokumentarnem filmu Gaga: Five Foot Two, v katerem je svojim oboževalcem in drugim predstavila, kako se spoprijema z boleznijo. Med drugim je v filmu prizor, kjer avtorji pokažejo, kako se pevka spopada s krči v mišicah - zaradi katerih čuti bolečino po celem desnem delu svojega telesa. V filmu pokažejo, kako je pogosto prisiljena, da preneha z delom in se posveča blaženju bolečine. Pri tem pa ji pomaga več ljudi, ki ji masirajo mišice in nanje polagajo led. "A sem videti patetično," vpraša v filmu, medtem ko ji solze lijejo po obrazu: "Tako me je sram."

K. K.