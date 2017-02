Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Večina pesmi z albuma Revolution Radio, ki jih bo mogoče slišati tudi v Ljubljani, se dotika kaotičnega stanja v ZDA in stisk, ki pestijo ljudi. Foto: Reuters Sorodne novice Skupina Green Day napoveduje provokativen album Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skupina Green Day se po skoraj 20 letih vrača v Ljubljano

6. junija prihajajo v Ljubljano

1. februar 2017 ob 12:03

Ljubjana - MMC RTV SLO

Ameriški pankrokerji se bodo v okviru svoje turneje Revolution Radio 6. junija ustavili v Ljubljani.

Priljubljena skupina je v Sloveniji do zdaj nastopila dvakrat, prvič leta 1996, ko so v Hali Tivoli predstavili album Dookie, ki jim je prinesel komercialni uspeh, in leta 1998. Po skoraj 20 letih se znova vračajo v Sloveniji, lokacija koncerta še ni znana, karte pa se bodo začele prodajati kmalu.

Skupina je sicer lani oktobra izdala svoj 12. album, imenovan Revolution Radio. Album, ki ni brez političnega naboja, je drugi album, ki so ga člani skupine tudi sami producirali.

Sa. J.