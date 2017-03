Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bratje Hanson (z leve proti desni: Isaac, Taylor in Zac) se 1. junija odpravljajo na turnejo, s katero bodo počastili 25-letnico obstoja skupine. Foto: EPA Taylor, Zac in Isaac na vrhuncu popularnosti leta 1998. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skupina Hanson se ob 25-letnici odpravlja na turnejo

Prvi koncert bodo imeli v Kölnu

16. marec 2017 ob 18:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška skupina Hanson se junija odpravlja na turnejo, s katero bodo obeležili 25-letnico ustanovitve skupine.

Bratje, ki so skupino ustanovili leta 1992, ko je imel najmlajši Zac komaj 6 let, njegova starejša brata Isaac in Taylor pa 11 in 9 let, se 25 let kasneje odpravljajo na turnejo Middle of Everywhere 25th Anniversary Tour.

Prvi koncert bodo odigrali 1. junija v Kölnu, turnejo pa bodo zaključili 27. oktobra v Houstonu. Ob 25-letnici bodo izdali tudi album Middle Of Everywhere: The Greatest Hits, na katerem bodo zbrali svoje največje uspešnice, poroča CNN.

Zasloveli v 90. letih prejšnjega stoletja

Skupina Hanson je zaslovela sredi 90. let z albumom Middle of Nowhere. Album, na katerem so bile uspešnice kot so MMMbop, Where's The Love, I Will Come To You, je osvolil srca oboževalcev in jih izstrelil med zvezde. Po vsem svetu so namreč prodali več kot deset milijonov primerkov albuma Middle of Nowhere, zanj pa so prejeli tudi tri nominacije za grammyja.

Čeprav se bratje, danes 36-letni Isaac, 34-letni Taylor in 31-letni Zac, od leta 1992 neprestano ukvarjajo z glasbo, jim uspeha, ki jim je ga prinesel album Middle of Nowhere iz leta 1997, nikoli več ni uspelo ponoviti. Do zdaj so sicer izdali šest studijskih albumov, zadnjega leta 2013.

Spodaj si lahko ogledate videospot za pesem MMMbop, ki je skupino izstrelila med zvezde, in videospot za pesem Get the Girl Back, z njihovega zadnjega albuma Anthem.

Sa. J.