Skupina Paramore razrešila tožbo z nekdanjim basistom

"Williamsova mi je zabila nož v hrbet"

14. maj 2017 ob 15:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dan pred izidom studijske plošče After Laughter je zasedba Paramore poravnala tožbo z nekdanjim basistom Jeremyjem Davisom.

Decembra 2015 so sporočili novico, da je Davis zapustil skupino. S tem je vokalistka Hayley Williams ostala še edina originalna članica zasedbe. Tri mesece po odhodu jih je Davis tožil ter v tožbi navedel, da so ga na plošči Paramore, ki vključuje tudi uspešnico Ain't It Fun, izpustili iz seznama avtorjev.

Poleg tega je trdil še, da je v njegovi lasti tudi del podjetja Varoom Whoa, ki si ga sicer v celoti lasti Williamsova. Skupina je na to odgovorila, da je bil Davis zgolj eden izmed zaposlenih v podjetju ter ni imel pravice do določenega izkupička od prodaj plošč, oblačil ter od koncertiranja, poroča The Rolling Stone.

Kljub vsem komplikacijam je odvetnik skupine pred nedavnim sporočil, da je bilo vse "urejeno in poravnano." Pogoji poravnave sicer še niso bili razkriti, zasedba pa je zaenkrat tudi še ni želela komentirati.

Davis je sicer po odhodu iz Paramore v večih intervjujih dejal, da mu je Williamsova zabila nož v hrbet. On pa ni bil prvi, ki se je odločil za tovrstno dejanje. Leta 2010 sta skupino zapustila Josh in Zac Farro - Zac se je sicer za zadnjo ploščo After Laughter po sedmih letih zasedbi ponovno pridružil.

V prihodnjih mesecih se skupina podaja tudi na evropsko turnejo - nam najbližje bodo nastopili 28. junija na Dunaju.

