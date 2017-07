Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! U2 se je v okviru turneje The Joshua Tree ustavil tudi v Berlinu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skupina U2 plačala za novo zelenico, na kateri se bosta pomerila Hertha in Liverpool

Prijateljska tekma bo 29. julija

21. julij 2017 ob 15:46

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Koncert skupine U2 je pustil posledice na zelenici na Olimpijskem stadionu v Berlinu, skupina pa je plačala za storjeno škodo.

V sredo so zamenjali travnato površino na olimpijskem stadionu v Berlinu, kjer svoje tekme igra nemški prvoligaš Hertha, strošek celotne obnove zelenice pa znaša 130.000 evrov.

Rockerji so od tega zneska prispevali 90.000 in se z gesto odkupili za uničenje igrišča, do katerega je prišlo na koncertu prejšnji teden v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Hertha bo tako 29. julija lahko igrala prijateljsko tekmo z Liverpoolom. S tekmo bosta oba kluba obeležila 125. obletnico.

