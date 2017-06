Skupini Laibach nagrada za življenjsko delo: Do včeraj nisem verjel, da je to res

Podeljene so glasbene nagrade zlata piščal za preteklo leto. Med nagrajenci so se znašli Nipke, Hamo & Tribute 2 Love, Magnifico, Prismojeni profesorji bluesa in Laibach.

Društvo Zlata piščal je tretje leto zapored s pomočjo strokovne akademije podelilo nove glasbene nagrade, ki pa se v slovenskem medijskem prostoru še niso popolnoma zakoreninile. Lanskoletni prejemnik nagrade za življenjsko delo Alfi Nipič je tako letos za ta naziv čestital članom skupine Laibach.

"Lahko bi živeli tudi brez nagrad. V 37 letih, kolikor časa Laibach obstaja, jih nismo dobili prav veliko. Prejeli smo nagrado za najboljše oblečene Slovence, nagrado za druge za najboljše oblečene Jugoslovane, nagrado za posebne dosežke, nagrado mesta Ljubljane, občinsko nagrado Trbovelj in tako postali častni občani ... Ta je prva, ki je strokovna glasbena nagrada. In moram priznati, da do včeraj nisem verjel, da je to res in da nas nekdo vleče za nos. Je pa lepo, če je to res in da ni namen nagrade, da se nas hočejo čim prej znebiti," je povedal po prejemu prvi mož skupine Jani Novak.

Laibach so sicer tik pred izdajo novega albuma z naslovom Also Sprach Zaratustra, ki je narejen na temelju glasbe za gledališko predstavo Anton Podbevšek Teatra po delu Friedricha Nietzscheja Tako je govoril Zaratustra. Predstavo režiserja Matjaža Bergerja, v kateri nastopajo tudi Laibach sami, so prvič uprizorili marca lani.

Za njimi pa je med drugim nastop v Južni Koreji - po precej bolj odmevnih koncertih v Severni Koreji leta 2015 (na podlagi katerega je nastal tudi dokumentarni film Dan osvoboditve v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja ter v koprodukciji Norveške, Latvije, Severne Koreje in Slovenije). "Južna Koreja za medije ni tako zanimiva kot Severna Koreja, zato je šlo precej mimo medijev. Toda tudi tam smo nastopili in Južnokorejci so bili presrečni, ker smo skoraj v celoti ponovili repertoar kot v Severni Koreji in predstavili film, in so zelo emotivno sprejeli naš nastop," je še dodal Novak.

Magnifico ter Hamo & T2L z nagradama

Album leta je šel v roke Magnifica za Charlatan de Balkan, s katerim prihaja 25. decembra v ljubljanske Stožice, kjer pripravlja samostojni božični koncert. "Nagrada mi pomeni zelo veliko, ker je strokovna nagrada in mi je niso dali zgolj moji kolegi, ampak tudi ljudje, ki so v glasbenem poslu in znajo še najbolje oceniti stanje. Je dobra protiutež popularnim nagradam, kjer se vse meče v en koš, in so bolj komercialne nagrade," je po prejemu nagrade dejal Magnifico. Samo spomnimo: aprila je dokumentarni film o Magnificu Charlatan Magnifique prejel viktorja oz. je ta šel v roke režiserke Maje Pavlin.

Izvajalci leta so postali Hamo & Tribute 2 Love, ki so februarja v razprodanem Kinu Šiška predstavili svoj nov album 3P, lansko leto pa so sklenili s praznovanjem 10. obletnice delovanja. "Nagrad ni nikoli preveč, čeprav mislim, da vsak teden, ko imamo nastop, dobimo nagrado, ko razprodamo prizorišče," je poudaril pevec in kitarist skupine Matevž Šalehar - Hamo in dodal: "Nagrade, kot je ta, potrebujemo še posebej zato, ker gre za strokovne nagrade in da ni vse prepuščeno glasu ljudstva. Mi smo zelo veseli, da smo jo prejeli. Ne vem pa, kako se bo to poznalo na naši nadaljnji poti. Vprašajte me čez pet let."

Priznanje za hiphop

Nagrado za skladbo leta je prejel raper Nipke za Noben me ne razume. "Nagrada je ene vrste potrditev in kompliment, ampak če sem iskren, sploh nisem vedel, da obstajajo te nagrade. Bil sem prijetno presenečen, ker sem dobil elektronsko sporočilo, da sem zmagal v kategoriji," je po podelitvi dejal Nipke. Kot je povedal raper, mu veliko več kot nagrade pomeni obisk na koncertih. "Rad vidim otroke na koncertih, kako so si prisvojili to skladbo," je dodal raper.

Po izidu debitantskega albuma leta 2015 je Nipke začel pridobivati vedno večje občinstvo na koncertih. "Precej časa že ustvarjamo in smo prisotni na tej sceni, ampak se nikoli prej nismo toliko izpostavljali. Za svoj album sem porabil kar nekaj časa, ampak vmes sem dozoreval in nisem pričakoval, da bo prišlo do takšnih razsežnosti, sem pa vesel, da so ljudje sprejeli mojo glasbo," je zaključil Nipke.

Novinci z zavidljivo kilometrino

Novinci leta so postali Prismojeni profesorji bluesa, za katerimi je desetletna kilometrina po najrazličnejših klubih in beznicah. Lani so svoje sledilstvo na krilih albuma Family zbrali v Križankah, nato pa je sledil odhod v Združene države Amerike, kjer so se vrnili h koreninam. "To nagrado podeljujem našim staršem," je povedal baskitarist Miha Ribarič. Podobno kot Nipkeja je nagrada presenetila tudi Profesorje. "Ko pogledaš, kdo vse so bili nominirani, se potem bolje počutiš, ko prejmeš nagrado. Ker, če bi bili v kategoriji drugi nominiranci, nam ta nagrada ne bi pomenila nič," je še dodal Ribarič.

A pozna se, da nagrade, ki so jih tudi tokrat podelili v hotelu Union, nimajo za sabo še dolge kilometrine. Slovenska popularna glasba jih je dobila pred tremi leto po večletnem premoru. Tako je tudi letos marsikaterega glasbenika presenetil že sam obstoj, kaj šele nominacija oz. nagrada.

Seznam nagrajencev in nominirancev:

Skladba leta 2016: Noben me ne razume – Nipke

(Nominiranci: Bakalina & Salamandra Salamandra - Ka se je dielu sviet, Neisha - Vrhovi, Nipke - Noben me ne razume, Raiven - Nov planet, Zlatko - Žive naj vsi narodi)

Izvajalec leta 2016: Hamo & Tribute 2 Love

(Nominiranci: Matter, Hamo & Tribute 2 Love, Siddharta, Mi2, Prismojeni profesorji bluesa, Raiven. Opomba akademije: Več nominirancev je prejelo isto število glasov.)

Album leta 2016: Charlatan de Balkan - Magnifico

(Nominiranci: Tabu - Nabiralka zvezd, Bakalina - Španabije, Magnifico - Charlatan de Balkan, Siddharta - Infra & Ultra, Werefox - Das Lied Der Machinen)

Novinec leta 2016: Prismojeni profesorji bluesa

(Nominiranci: Daniel Vezoja, BQL, Sandra Erpe, Prismojeni profesorji bluesa, Brest)

Življenjsko delo: Laibach

(Nominiranci: Buldožer, Avtomobili, Laibach, Jan Plestenjak, Vlado Kreslin)

