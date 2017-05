Skupinski štart za ves svet - tečejo za dober namen

Svetovni dobrodelni tek fundacije za raziskovanje poškodb hrbtenjače Wings for Life poteka en dan v letu istočasno na več lokacijah po svetu in z istim ciljem - zbrati denar za pomoč pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače. Te so najpogosteje posledica prometnih nesreč ali padcev, zaradi česar so številni vezani na invalidski voziček.