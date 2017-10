Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skutna tortica z mandarinami, sladoled iz jogurta in medu. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v

Skutna tortica z mandarinami, sladoled iz jogurta in medu

Recept Lojzeta Čopa

6. oktober 2017 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 30 dag skute, 8 dag sladkorja v prahu, 12 dag piškotov, 8 dag masla, 10 dag suhih marelic, 1 jogurt, 6 dag medu, 1 dcl sladke smetane, 4 mandarine, cimet, 0,1 ml ruma, 1 dag škrob (gustin), meta za okras, rdeč ribez.



Piškote zmeljemo in jim dodamo maslo ter suhe marelice. Z mešanico obložimo dno modela, skuto, jajca, škrob, cimet in sladkor v prahu razmešamo v homogeno maso in jo vlijemo na testo. Tortico pečemo v pečici 30 minut na 185 °Celzija. Jogurt in med dobro razmešamo ter nato zmesi dodamo še stepeno smetano.

Maso ohladimo s tekočim dušikom tako, da dobimo sladoled. Na krožnik serviramo tortico, dodamo žličko sladoleda in vse skupaj okrasimo z meto, mandarinami in rdečim ribezom.

D. S., Recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)