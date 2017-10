Slaba šala Ivane Trump vznemirila pravo prvo damo

Donald Trump se še ni odzval na intervju

10. oktober 2017 ob 08:37

Washington - MMC RTV SLO, STA

Prva soproga Donalda Trumpa Ivana se je v intervjuju za televizijo ABC, kjer je promovirala svojo knjigo Raising Trump, pošalila, da je v bistvu ona prva dama, toda izjava Melanie Trump ni nasmejala.

Ivana je v intervjuju še dejala, da ima neposredno telefonsko številko do Bele hiše, vendar pa noče klicati, ker je tam Melania in ne želi povzročati ljubosumja. Nekdanja Trumpova soproga je napisala knjigo, v kateri je opisala, kako je bilo vzgajati tri otroke zdajšnjega predsednika ZDA, to je Donalda mlajšega, Erica in Ivanko, zato jo je tudi naslovila Raising Trump (kar bi v prevodu pomenilo "Vzgajati Trumpa").

Ivana je v knjigi med drugim zapisala, da je gredo vse zasluge za vzgojo tako čudovitih otrok njej. "Donald je bil večino časa na telefonu in sklepal nove posle. Toda ne me razumeti narobe, bil je ljubeč oče. Nosil je kruh na mizo, toda ni bil takšen oče, ki bi otroke peljal na sprehod v Centralni park ali pa igral z njimi bejzbol."

Ob tem je še dodala, da je Trump našel skupno besedo s svojimi otroki šele po 18. letu. "Ker se je takrat lahko začel z njimi pogovarjati o poslih." Ivana je še priznala, da je bila zelo stroga, toda ljubeča mama.

"V bistvu sem Trumpova prva žena. Sem prva dama," so besede Ivane v intervjuju, ki so vzbudile pozornost pri zdajšnji prvi dami ZDA. Nanje se je odzval urad zdajšnje Trumpove soproge. V sporočilu za javnost so pojasnili, da je Melania naredila iz Bele hiše dom za sina Barrona in predsednika in rada živi v Washingtonu ter je počaščena zaradi vloge prve dame ZDA.

"Svoj naslov in vlogo namerava uporabiti za pomoč otrokom, in ne za prodajo knjig," so zapisali in dodali: "Ta izjava nekdanje soproge nima nobene osnove in je na žalost le iskanje pozornosti ter koristoljuben hrup."

K. K.