Slabovidno potnico posedli na napačno letalo in odložili v napačni zvezni državi

Letalska družba obžaluje napako

4. marec 2018 ob 19:08

Ameriški letalski družbi United se je pripetil nenavaden incident, zaradi katerega se je 80-letna potnica znašla več kot 2.000 kilometrov od želenega cilja.

Maria Larios iz srednjeameriške države Salvador bi se morala z družino sestati na letališču Raleigh Durham v Severni Karolini. V ZDA je bila namenjena k hčeri, ki je pred kratkim prestala operacijo možganov.

Ker je 80-letna gospa delno slepa, poleg tega pa ne razume angleško, ji je njena družina za potovanje priskrbela posebno asistenco, ki jo za svoje potnike nudi letalska družba United. Njeni svojci so bili zato presenečeni in zelo zaskrbljeni, ko gospe ob predvidenem času na letališču v Severni Karolini ni bilo.

Letalska družba United jih je nato obvestila, da se je pripetila napaka, zaradi katere se je Maria znašla v napačni zvezni državi, več kot 2.000 kilometrov od predvidenega cilja. "Pri letalski družbi so nam dejali: 'Storili smo napako in Maria je trenutno v Denverju. Ampak ni problema," je po poročanju revije People povedala Mikki Paradis, snaha 80-letne potnice.

"Kako je mogoče, da se je ženska znašla na letalu, za katerega sploh ni imela ustrezne letalske vozovnice, in odletela v napačno zvezno državo," se je spraševala Mikki in pojasnila: "Brati ali pisati zaradi svojega zdravstvenega stanja Maria ne more niti v svojem maternem jeziku. Angleščina ji je popolnoma tuja. Ko ji je letališko osebje izročilo vozovnico, se je Maria zanašala na to, da je vse tako, kot mora biti."

Družba sprožila preiskavo

Letalska družba je 80-letni ženski po storjeni napaki uredila nov polet do mesta Raleigh in ji podarila bon za topli obrok. "Izgubili so osebo, obnašali pa so se, kot da bi šlo za prtljago," je delo letalske družbe komentirala Mikki.

Napaka, zaradi katere se je gospa znašla v napačni zvezni državi, naj bi se zgodila na letališču v Houstonu, kjer je imela nesrečna potnica postanek. Letalska družba United se je opravičila za napako in gospo še isti dan pripeljala na ustrezen cilj. Poleg tega so ji povrnili stroške potovanja. "Naša ekipa je v stiku z družino in trudimo se, da bomo popravili svojo napako. Ob tem je bila sprožena tudi preiskava, s katero želimo razjasniti, kako se je zaplet zgodil, in preprečiti, da bi se to ponovilo," so še sporočili z letalske družbe.

