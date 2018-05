Slabša plat priljubljenih električnih koles

3. maj 2018 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Električna kolesa so udarila na polno, ne glede na to, ali govorimo o gorskih kolesih, mestnih kolesih, zložljivih kolesih. Predstavljajo gonilo razvoja kolesarske panoge. A imajo tudi slabše plati. Predvsem, ko jih je treba spraviti na vozilo.

Potem ko smo izbrali električno kolo, pridejo z njim novi izzivi. Res je, da se lažje kolesari, pride lažje na vrh prelaza in lahko potem dlje časa uživamo v spustu, je pa tudi res, da se njihova dodatna teža pozna pri nalaganju in prevozu. V Avtomobilnosti smo razmišljali o tem, kako je z nalaganjem in prevozom težjih električnih koles bodisi na strehi ali strešnih nosilcih, in ponudili rešitve, kako to storiti najelegantneje.

Streha ne sme biti preobremenjena

Električna kolesa tehtajo med 20 in 30 kilogrami. Zaradi tega zadek avtomobila ali streho veliko bolj obremenimo, nalaganje pa zahteva tako dodatno moč rok kot pozornost. Če imamo poltovornjak, kot je na primer ford ranger s samonosno šasijo, na katerega smo v televizijski oddaji za primer prikaza nalagali električna kolesa, ki zmore zadaj obremenitve do 225 kilogramov, potem težav ni, drugače pa je pri klasičnih avtomobilih in tudi športnih terencih, ki na zadku prenesejo bistveno manjše obremenitve, nekje do 100 kilogramov. Na trgu sicer obstajajo tudi kolesarske prikolice za prevoz koles.

Preberite navodila

Če kolesa naložimo na streho in jo obremenimo, je treba upoštevati priporočilo proizvajalca za razporeditev strešnih nosilcev. Težo je treba čim enakomerneje porazdeliti. Ne smemo obremeniti le ene točke na celem pokrovu strehe. Teža koles in prtljažnih elementov tudi ne sme presegati največje dovoljene obremenitve strehe, ki je zapisana med tehničnimi podatki vozila. V tem primeru bodo tudi moderni pripomočki v avtomobilih, kot je sistem za nadzor stabilnosti, uspešno pomagali avto krmariti tudi pri izrednih situacijah. Na splošno je zaželeno, da ima avtomobil ta sistem, če prevažate kolesa. Prav pride predvsem pri močnem bočnem vetru.

Pazite na nadstreške in veje

Ponujamo še nekaj nasvetov pri prevažanju koles. Če jih prevažate na strehi, odstranite vse motilce, ki vplivajo na to, da bo med vožnjo zračnega upora več. Zgodi se lahko tudi, da boste pri večjih hitrostih na avtocesti izgubili števec, tlačilko zraka ali košarico, ki jo prevažate skupaj s kolesi. S kolesi na strehi morate dosledno upoštevati prometne znake, predvsem, ko zavijate v parkirne hiše ali pod mostove, se prepričajte, da je višina ustrezna. Tudi med parkiranje pod drevesi in nadstreški se prej prepričajte, da s kolesom ne boste udarili v nadstrešek ali vejo.

Računajte na večjo porabo goriva

Z večanjem hitrosti se povečuje tudi poraba goriva, ki je po nekaterih raziskavah v povprečju za liter plinskega olja ali bencina večja na 100 prevoženih kilometrov, kot če na vozilu ne bi tovorili koles. Na avtocesti se držite desnega voznega pasu, vnaprej predvidevajte vožnjo in čim manj zavirajte, predvsem sunkovito.

V Avtomobilnosti nam je Fordov strokovnjak iz Summit Motorsa Matjaž Vrhovec razložil, kako deluje sistem za stabilizacijo vozila. Več o tem v videoprispevku.

Gregor Prebil