Sladka repa z zajčkovo klobaso s timijanom in bučnim pirejem

22. februar 2018 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: repa, sladkor, kumina v prahu, žlica moke, sol in poper, maslo, zajčji hrbet ali stegno, 1 dl sladke smetane za kuhanje, timijan, sol in poper, olje, muškatna buča, jušna osnova, krompir, muškatni orešček, kisla smetana.

Repo olupimo in jo zrežemo na kocke, nato jo skuhamo. Med kuhanjem ji dodamo kumino v prahu, na razgretem maslu stopimo sladkor, da dobimo karamel, dodamo moko in naredimo bledo prežganje. Prežganju dodamo pokuhano repo, solimo in popramo ter zalijemo z jušno osnovo.

Klobaso pripravimo tako, da zajčje meso odkoščičimo in ga zrežemo na manjše kose, damo ga v multipraktik ter mu prilijemo smetano za kuhanje ali mleko. Dodamo še timijan, sol in poper, vse skupaj zmeljemo v farse. Dobljeno maso nadevamo na pomaščeno alufolijo in zavijemo v klobaso. Vse skupaj pečemo v pečici od 15 do 20 minut na 180 °C.

Za pripravo pireja buče in krompir olupimo, narežemo na kocke in skuhamo. Odlijemo vodo, pretlačimo, dodamo kislo smetano, muškatni orešček in maslo.

K. Ši., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)