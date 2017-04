Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Privlačni za oko in okusni. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sladki velikonočni zajčki

Ker so ti dnevi v letu ...

15. april 2017 ob 09:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g namenske moke za kvašeno testo, 35 g kvasa, 60 g masla sobne temperature, 1,5 dl mlačnega mleka, 2 dl jabolčnega soka, 60 g rjavega sladkorja, 3 rumenjaki, malo soli, šilce ruma, nastrgana lupina limone, pirhi ali sveža jajca, 2 dl marmelade po okusu.



Testo razdelimo na pet manjših delov, ki jih razvaljamo v svaljke, dolge vsaj 25 cm. Na vsakem koncu valja odrežemo na eni strani 7 cm in na drugi strani 2 cm. Osrednji del zvijemo v krog, iz 7 cm oblikujemo glavo in iz 2 cm rep. Vse skupaj zlepimo s stepenim jajcem.



V obod trupa položimo sveže jajce ali pirh. Pustimo vzhajati 15 minut, premažemo s stepenim jajcem in spečemo. Pečnega premažemo s stopljeno marmelado, ki smo ji dodali malo vode. Okrasimo po želji.

Več receptov na: Dobrojutro.rtvslo.si

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)