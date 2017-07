Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Namažemo na kruh. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sladko-kisla čebula na kruhkih z mladim kozjim sirom

Preprosta priprava

11. julij 2017 ob 10:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 čebula, približno 2 dl jabolčnega kisa, 3 jedilne žlice rjavega sladkorja, 1 čajna žlička soli, 3 vejice pehtrana, 3 zrna popra.

Čebulo prepolovimo in narežemo na tanke rezinice. Kis skupaj z začimbami zavremo, vanj vržemo čebulo in pustimo vreti še pol minutke. Odstranimo z ognja in ohladimo.

Takšna čebula se lepo ujame z mladim kozjim sirom ali skuto. Radodarno ga namažemo na popečene rezine kruha in povrhu naložimo čebulo.

A. P. J., Darja Končarevič (oddaja Dobro jutro)