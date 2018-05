Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jež je imel srečo v nesreči (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Sladoledna skušnjava za ježka skoraj usodna

Rešili so ga policisti

5. maj 2018 ob 17:34

München - MMC RTV SLO

Policisti na Bavarskem so v petek reševali nenavaden primer - ježa, ki se mu je glava zataknila v prazen sladoledni lonček, zato je izgubljeno taval po cesti.

Možje v modrem iz kraja Schwandorf so "nujni primer", ki se je srečno končal, objavili na Twitterju, kjer je postal prava uspešnica. Objavili so fotografijo ujetega ježka, nad njo pa zapisali, da se ježek "ni mogel upreti skušnjavi", ko je na cesti zagledal prazno embalažo od sladoleda, ki jo je odvrgel objestnež, poroča Deutsche Welle.

Prikupnega ježa so rešili pasti, da je lahko zadihal svež zrak in se mu je znova odprl pogled na svet. Zagata se je zanj končala srečno, saj mu lonček ni zadal ran, zato je veselo stekel v bližnji gozd.

Policisti pa so primer izkoristili za "višje cilje", saj so z njim opozorili tudi na onesnaževanje okolja. "Smeti ne sodijo na cesto, ampak v smetnjake!" so podučili sodržavljane.

Unsere Kollegen der #Polizei #Schwandorf retteten einen hilflosen #Igel, der Kopf voran in einem achtlos weggeworfenen Trinkbecher gefangen war. #Müll gehört nicht auf die Straße, sondern in den Abfalleimer! #Hirneinschalten pic.twitter.com/ar619mGEKk — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) May 4, 2018

A. P. J.