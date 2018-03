Sladoledomanija v Zagrebu - nov okus razgrabili v nekaj urah

Ocenite to novico!

Naenkrat kupili tudi po 20 kosov

14. marec 2018 ob 13:04

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški mediji poročajo, da so Zagrebčani v torek v vrstah čakali, da bi kupili sladoledno uspešnico z okusom, podobnim čokoladi kinder.

Zagrebčani so v nekaj urah razgrabili celotno pošiljko nove vrste sladoleda na hrvaškem trgu, ki se je pojavila samo v dveh trgovinah. Takšnega zanimanja za sladoled ne pomnijo.

Celotne zaloge sladoleda so v hipu pobrali iz trgovskih zamrzovalnikov, čeprav je cena za kornet kinder bueno občutno višja kot za podobne sladoledne izdelke. Ne glede na ceno, ki znaša 19 kun (2,6 evra), ni bilo malo Zagrebčanov, ki so naenkrat kupili tudi po 20 kosov, so poročali hrvaški mediji.

Tisti, ki so si privoščili nov sladoled, ga opisujejo kot mešanico okusov lešnika in jedra čokolade kinder v hrustljavem kornetu z debelim namazom lešnikove kreme.

Trgovci v Zagrebu napovedujejo, da bodo novo pošiljko sladoledne uspešnice spet ponudili danes v poznih popoldanskih urah, a pred ljubitelji tovrstnih sladoledov je že nov izziv, saj v Nemčiji že ponujajo podoben sladoled z belo čokolado.