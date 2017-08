Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kateri vas najbolj mika? Foto: Dobrodelni burgerji Burger je aktualen tudi zaradi bližajočega se evropskega košarkarskega prvenstva, tako da verjamemo, da se bodo ljudje radi odločali zanj in da bomo tako z njihovo pomočjo zbrali za košarko na vozičkih čim več denarja. Lars & Sven burgers Glavno vodilo je bilo: Da bo burger všeč čim širšemu krogu ljubiteljev burgerjev in da bomo na ta način zbrali čim več denarja za novo igralo. Zato sva v burger dodala slanino. Namreč vedno, ko sva naredila burger s slanino, je bil ta odlično sprejet. Zdi se mi, da je slanina kar ena klasika v burgerjih in da imajo takšne ljudje še posebej radi. Tabay Brothers Naš dobrodelni burger, ki smo ga namenili za to akcijo, bo burger Luigi. Burger smo tudi že preizkusili pri ljubiteljih burgerjev, naletel je na odličen odziv, zato smo rekli, izberimo tega. Ljudje ga imajo radi, zato upamo, da se bodo pogosto odločali prav zanj. Kavarna Tiskarna Za osnovo bo steak štručka, burger ne bo klasične oblike, bo v malo daljši štručki, v kateri bodo za osnovo teden dni v olju uležana goveja rebrca, čisto natanko narezana, čez bo položen dolenjski sveži sir, vse skupaj pa z omako zapeljano malo v Argentino, na argentinske žare, govedino, druženje. Hood burger Navdih za Savca sem dobil v Philly cheesestaku, katerega glavna sestavina, poleg govejega mesa, je italijanski provolone sir. In ker mi je naš italijanski dobavitelj rekel, da mi provolone sir lahko dobavi, sem potem navdih iz Philladelphie tudi realiziral v Savca. In da bi bila govedina še bolj okusna, sem dodal še malo slanine lardo ... pravijo, da je to špeh špeha. Majmun Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slasten ugriz za dober namen: Dobrodelni burgerji

Z nakupom burgerja prispevk za igrala, košarkarje paraplegike, novorojenčke ...

27. avgust 2017 ob 06:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pet ljubljanskih ponudnikov burgerjev in nevladne organizacije pripravljajo prav posebno akcijo - med 28. avgustom in 10. septembrom bodo prodajali posebej za ta namen pripravljene burgerje, kupci pa bodo z njihovim nakupom prispevali en evro izbrani nevladni organizaciji.

V dvotedenski akciji Dobrodelni burgerji sodeluje pet ljubljanskih ponudnikov burgerjev na osmih lokacijah. Lars & Sven Burgers bo s košarkarskim burgerjem Pick 'n Roll sredstva zbiral za Zvezo paraplegikov Slovenije oz. za njihov program košarke na vozičkih. Ponudnik Tabay Brothers bo z Ekstaza burgerjem denar zbirala za društvo ProstoRož, ki bo z denarjem obnovil in po novih standardih prilagodil eno zavrženih kovinskih igral in ga vrnil na eno od otroških igrišč. Kavarna Tiskarna bo denar, zbran z burgerjem Luigi, podarila Zvezi Sožitje, ki bo uporabnike dnevnega centra, ljudi s posebnimi potrebami, peljala na njihov sploh prvi skupni izlet.

Akciji se je pridružil tudi Hood Burger, ki bo z La Boca steak sendvičem zbiral sredstva za Ultrazvočno društvo, to pa bo z denarjem kupilo prepotrebno ogrevano posteljico za novorojenčke za ljubljansko porodnišnico. Restavracija Majmun bo s Savcem zbirala sredstva za delovanje Ambulante Pro bono (ambulanta se nahaja v soseski Savsko naselje) - zbrani denar bodo tako podarili eni od ustanoviteljic ambulante, to je Slovenski filantropiji.

Simon Ceglar (Lars & Sven Burgers) ob akciji poudarja, da je zavest o družbeni odgovornosti z njimi že od začetka. "Že ko smo odpirali svojo prvo poslovalnico, tule na Rudniku, smo na otvoritvi zbirali sredstva za varno hišo Palčica iz Grosuplja, enako smo naredili tudi ob otvoritvi naše poslovalnice v Šiški, ko smo sredstva zbirali za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Šiška. Treba je vračati v družbo ...," je prepričan. Tokrat bodo zbirali sredstva za Zvezo paraplegikov Slovenije oz. za njihov program košarke na vozičkih. "Na Zvezi med močnejše programe uvrščamo tudi športne programe, skupaj kar 13 disciplin in na vseh paraolimpijskih igrah so tudi paraplegiki vedno prinesli domov kakšno od medalj. In košarka na vozičkih je ena od močnejših disciplin," pojasnjuje Dane Kastelic iz zveze paraplegikov. Pri tem poudarja, da so stroški nakupa športnega vozička precej visoki (od tri do pet tisoč evrov), saj ga "ne morete kupiti na zalogo": "So prilagojeni za vsakega košarkarja in glede na njegovo poškodbo, so tako rekoč narejeni po meri."

Igrala tja, kjer do zdaj še ni bilo

Tabay Brothers bosta v okviru projekta denar namenila društvu ProstoRož za obnovo kovinskih vlakov, avtomobilov in drugih igral, ki so končali na odpadu. "Spomnila sva se na igrišče, ki je v bližini najinega burger jointa, takoj za prvo vrsto blokov, in ki je že malo utrujeno, igrala niso v najboljši formi. In sva rekla, da bova vesela, če bodo otroci, pa ni nujno, da točno v BS3, lahko tudi drugje, spet dobili obnovljena, osvežena igrala," pravi Marko Peshovski, Maša Cvetko iz društva ProstoRož, kjer so obnovili že kar nekaj igral, pa pojasnjuje, da bodo tudi to donacijo porabili za obnovo igral: "Prilagodili jih bomo novim varnostnim zahtevam in jih postavili tja, kjer sedaj igralnih površin še ni bilo, a mislimo, da bi bilo fino, da bi bila. Seveda, lahko pa se igralo potem tudi seli."

Denar za prvi skupni izlet, v Postojnsko jamo in Lipico

Kavarna Tiskarna bo denar od prodaje burgerja, poimenovanega Luigi, namenila Zvezi društev Sožitje. Klemen Zahar iz Kavarne pojasnjuje, zakaj so se odločili denar nameniti ravno omenjenemu društvu: "Eden od razlogov je bil vsekakor ta, da imamo med študenti, ki delajo pri nas, nekaj takih, ki so prostovoljci pri Sožitju, drugi pa tudi ta, da poznamo njihove programe in ... njihov dnevni center nam je lokacijsko blizu, oboji smo za Bežigradom. Vsekakor pa se nam zdi, da programi, ki jih izvajajo na Sožitju, potrebujejo tako prostovoljsko kot finančno podporo." In za kakšen namen bo šel zbrani denar? "Denar bo šel za naš dnevni center, v katerega so vključene odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, za katere v varstveno-delovnih centrih ni prostora. Z zbranim denarjem bomo uporabnike peljali na njihov prvi skupni izlet, v Postojnsko jamo in Lipico," pojasnjuje Mateja Turk iz Sožitja.

Porodnišnica: Ko naprave potrebujejo, morajo delovati

V Hood Burgerju pravijo, da imajo že vse od svoje ustanovitve izkušnje z dobrodelnostjo - kot pojasnjuje Klemen Ptičak, sta že pred leti sodelovala z mladinskim domom Malči Beličeve: "Najprej smo razmišljali o donaciji, potem pa nam je ravnateljica predlagala, da bo za otoke večje doživetje, če jih povabimo na burgerje." Lani sta nato en evro od vsakega prodanega sezonskega burgerja namenila društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. "Najraje doniramo za tiste najbolj nebogljene, lani za prezgodaj rojene otroke, letos za tiste, ki se rodijo ob roku, ampak so ravno tako nebogljeni in takoj rabijo vso potrebno nego," še pravi Ptičak. Tako bodo denar letos namenili Ultrazvočnemu društvu, ki bo kupilo ogrevano mizico, kamor novorojenčka položijo takoj po porodu. "Ljubljanska porodnišnica je stara že 30 let, precej stvari bi bilo treba obnoviti, zamenjati. Ena od najnujnejših je tudi menjava nekaterih stvari v porodnih sobah in te posteljice z lučjo, kamor položijo novorojenčka, so med prvimi na seznamu. Seveda, še vedno so delujoče, brez problemov, ampak … vseeno bi jih bilo treba zamenjati. Ko jih potrebujemo, morajo delovati, takrat jih menjati je prepozno," pravi Nataša Tul-Mandić, predstojnica kliničnega oddelka za perinatologijo ljubljanske ginekološke klinike.

Pomemben cilj: Da se z akcijami širi glas o pro bono ambulanti

En evro od vsakega prodanega burgerja bodo v Majmunu namenili Slovenski filantropiji za delovanje Ambulante Pro bono v Savskem naselju - ambulante za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tereza Novak iz Slovenske filantropije, pravi, da jih je povabilo zelo pozitivno presenetilo: "Za nas je dragoceno tudi to, da se preko takšnih akcij širi glas o ambulanti, že to je sila pomembno." Ob tem dodaja, da ves čas iščejo donatorje: "Ne zato, da bi z denarjem plačali zdravnike, ti so vsi prostovoljci, ampak zato da lahko ljudem finančno pomagamo. Jim plačamo položnice za kurjavo, recimo. Zdaj bomo za nekoga kupili drva, da mu bo pozimi toplo. Kako naj bo človek zdrav, kako naj se pozdravi, če ga pozimi zebe!? Če hočemo, da so ljudje zdravi, ni dovolj, da jim damo zdravila, ampak jim moramo zagotoviti zdravo bivanjsko okolje." Vesna Resnik iz Majmuna pa dodaja: "Nam se je zdelo pomembno to, da bi se skozi akcijo, seveda, zbralo nekaj denarja, a za Ambulanto smo se odločili tudi zato, da bi se zaradi akcije še večkrat slišalo zanjo in da bi se za donacije odločili še drugi ter da bi tudi tisti, ki ostanejo brez zavarovanja, vedeli, na koga se obrniti. In seveda, tudi lokacijsko smo si blizu, mi na obrobju, ambulanta v osrčju Savskega naselja."

Kakšne burgerje v okviru akcije ponuja omenjenih pet ponudnikov, si lahko pogledate v infografiki spodaj.

T. K. B.