Slava je terjala svoj davek - Avicii si je sodil sam

Umrl bi naj zaradi izkrvavitve

2. maj 2018 ob 08:53

Stockholm - MMC RTV SLO

28-letni švedski didžej Avicii, čigar smrt je (glasbeni) svet pretresla prejšnji mesec, si je življenje vzel sam - umrl bi naj zaradi izkrvavitve.

Družina glasbenika je ob njegovi smrti sporočila, da "ni mogel več naprej", zdaj pa so to za britanske medije potrdili še trije neimenovani viri.

Policija je neposredno po tem, ko je javnost šokirala novica o glasbenikovi smrti, sporočila, da smrt ni bila posledica kaznivega dejanja. Kot so pojasnili, so pridobili vse informacije o smrti in vedo, kaj se je zgodilo, a tega niso razkrili medijem. Pojavljati so se začela ugibanja o vzroku Aviciijeve smrti, po navedbah britanskega portala TMZ pa se je glasbenik porezal s črepinjo razbite vinske steklenice in zaradi poškodb umrl.

"Naš ljubljeni Tim je bil iskalec, krhka umetniška duša, ki je iskala odgovore na eksistencialna vprašanja. Perfekcionist, ki je potoval in garal s hitrostjo, ki je privedla do velikanskega stresa. Ko je končal hoditi na turneje, je želel v življenju najti ravnovesje in srečo, da bi lahko počel tisto, kar je imel najraje - se ukvarjal z glasbo. Resnično se je bojeval s premišljevanjem o pomenu življenja in sreče. Ni več mogel naprej. Želel je najti mir. Ni bil ustvarjen za poslovno mašinerijo, v kateri se je znašel. Bil je občutljiv fant, ki je imel rad svoje oboževalce, vendar je bežal od soja žarometov," je Aviciijeva družina zapisovala v sporočilu za javnost in z njim prva namignila, da si je zvezdnik življenje verjetno vzel sam.

Teža slave

Avicii pa ni edini uspešen posameznik, ki si je sodil sam - številni zvezdniki, ki so se za ta korak odločili, so se pred samomorom bojevali z depresijo, mamili in težo slave - v svetu žarometov in kričečih oboževalcev se namreč niso znašli. Med njimi so tudi Kurt Cobain, Michael Kelland, Robin Williams in številni drugi.

Avicii se je od koncertiranja poslovil že leta 2016, kot razlog pa je navedel zdravstvene težave, s katerimi se je spopadal že več let - med njimi je bil tudi akutni pankreatitis, ki ga je povzročilo pretirano uživanje alkoholnih pijač.

V svoji karieri je izjemno nadarjen didžej Avicii sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim z Madonno in s skupino Coldplay. Med svetovne glasbene zvezde se je izstrelil z uspešnico Levels, med njegovimi najbolj znanimi skladbami so še Wake Me Up, Hey Brother in Waiting For Love.

Telefonski stiki za pomoč v stiski: - 112 - Reševalna služba

- 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (med 19.00 in 7.00)

- 080 116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 h na dan)

- 116 111 - TOM telefon za otroke in mladostnike (med 12.00 in 20.00)

K. Ši.