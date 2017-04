Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vse najboljše, Fatou! Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slavje najstarejše gorile, s katero so nekoč plačali zapitek v baru

Slavljenko muči zgolj artritis, sicer se počuti odlično

13. april 2017 ob 19:18

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Fatou, najstarejša gorila v Evropi, ki si s Trudy iz Združenih držav Amerike deli tudi naslov najstarejše gorile na svetu, praznuje 60. rojstni dan.

Prebivalka berlinskega živalskega vrta je za darilo dobila košarico sadja in zelenjave. Fatou je v bananah in grozdju uživala, čeprav sladkega sadja ne dobi pogosto.

Gorilina natančna starost sicer ni znana, ker se je skotila v divjini. Njena pot v berlinski živalski vrt pa ni bila običajna. Mornar je mladiča gorile v zameno za svoj račun ponudil lastniku bara v francoskem Marseillu, lastnik bara pa je Fatou pripeljal v Berlin leta 1959. Takrat so v živalskem letu ocenili, da je gorila stara dve leti.

Fatou se odlično počuti, pravi veterinar Andre Schüle, čeprav ima znake artritisa. "Toda dobro se spopada s tem," pravi Schüle.

Fatou si z gorilo Trudy, ki živi v živalskem vrtu v Arkansasu v ZDA, deli tudi naslov najstarejše gorile na svetu. Gorile v divjini običajno dočakajo od 35 do 40 let, v živalskih vrtovih pa okoli 50 let ali več.

T. H.