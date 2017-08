Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Veste, koliko vode na dan spije Ganga? To in še marsikaj drugega vam bodo povedali danes ob obisku živalskega vrta. Foto: BoBo Ganga, azijska slonica, je k nam prišla leta 1975 iz indijskega ZOO-ja Kampur. Foto: BoBo Svetovni dan slonov praznujemo peto leto zapored. Foto: BoBo Sorodne novice Praznujemo svetovni dan slonov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slonica Ganga ob svetovnem dnevu slonov v središču pozornosti

Zanimiv dan v ljubljanskem ZOO-ju

12. avgust 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski živalski vrt ob svetovnem dnevu slonov pripravlja pester program, med drugim bodo lahko obiskovalci za slonico Gango, ki je pri nas ambasadorka slonov v divjini, izdelali igrače, manjkale pa ne bodo niti slonje igre.

Videti slona od blizu je lahko življenjska zkušnja. Dotik njihove hrapave kože, pogled v oči, občutenje njihove naravne moči in miline so spomini, ki se vtisnejo mnogo globlje kot slike z ekrana ali iz knjig. Vsi ljubitelji živali smo doživeli trenutek z živaljo, ki nas je za vedno zaznamoval, a redki se zavejo, da imajo lahko takšni trenutki resničen vpliv na položaj ogrožene vrste po svetu.

Čeprav gre za priljubljene in spoštovane živali v kulturah širom po svetu, so tako afriški kot azijski sloni ves čas na robu preživetja. Ogroža jih nezakonit lov zaradi slonovine, mesa in kože, pa tudi izguba, degradacija in razdrobljenost življenjskega prostora, zaradi česar pogosteje prihaja do konfliktov s človekom.

A po zaslugi posameznikov, ki prispevajo svoje znanje, čas, ljubezen, trud in sredstva, obstajajo organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev slonov in njihovo splošno dobrobit, so zapisali v ZOO-ju Ljubljana in dodali, da je preživetje slonov odvisno tudi od nas.

Milijoni sodelujočih so namreč pokazali zaskrbljenost nad nezavidljivim položajem sivih velikanov s podporo svetovnemu dnevu slonov, kar dokazuje, da imajo ljudje te živali radi in želijo storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi jim pomagali.

Papir iz slonjega iztrebka? Zakaj pa ne!

Tudi v živalskem vrstu v Ljubljani so ob svetovnem dnevu slonov pripravili pester program. Od 16. ure dalje se bo mogoče udeležiti predstavitve in treninga slonice Gange, sicer edinega slona v našem živalskem vrtu. Za največjo damo Slovenije, kot so jo poimenovali v živalskem vrtu, pa bo mogoče izdelati tudi igrače. Sledile bodo ustvarjalne delavnice, na katerih bo mogoče izdelati naglavni obroč s slonjimi uhlji, slonje obrazne maske in papir iz slonjega iztrebka, na koncu bodo predstavili še slonje igre.

Svetovni dan slonov po zaslugi Fundacije za reintrodukcijo slonov Tajske zaznamujemo že peto leto zapored. V petih letih se je klicu za ohranitev slonov pridružilo 100 organizacij, med njimi tudi ljubljanski živalski vrt, in nešteto posameznikov po vsem svetu.

