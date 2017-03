Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Norveška je letos poskočila za kar tri mesta in tako spodrinila trikratno zmagovalko Dansko. Foto: EPA Slovenija je letos končala na 62. mestu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci po sreči na 62. mestu, Norvežani prvi

Norvežani spodrinili Dance s prvega mesta

20. marec 2017 ob 11:14

New York - MMC RTV SLO/STA

Norveška je najsrečnejša država na svetu, je razvidno iz poročila najsrečnejših držav (World Happiness Report) Združenih narodov. S prvega mesta je spodrinila Dansko, sledijo Islandija, Švica in Finska.

Norveška je letos poskočila za kar tri mesta in tako spodrinila trikratno zmagovalko Dansko. Skandinavske države že vseh pet let, odkar izhaja poročilo, zasedajo sam vrh lestvice.

Od šestega do desetega mesta si sledijo še Nizozemska, Kanada, Nova Zelandija, Avstralija in Švedska. Velesila ZDA se je uvrstila na 14. mesto, Nemčija je že drugo leto zapored na 16. mestu, Rusija pa je pridobila sedem mest in končala na 49. mestu. Na repu lestvice so Ruanda, Burundi, Tanzanija in Srednjeafriška republika.

Slovenija se je uvrstila na 62. mesto, kar je mesto bolje kot lani. Pred njo je Turška republika Severni Ciper, za njo pa Peru. Od naših sosednjih držav se je Avstrija uvrstila na 13., Italija na 48., Hrvaška na 77. in Madžarska na 75. mesto. Hrvaška je edina izmed četverice, ki je izgubila nekaj mest, druge pa so jih pridobile.

Mednarodni dan sreče se praznuje na današnji dan od leta 2012, ko je Generalna skupščina ZN-a "prepoznala blaginjo in dobro kot univerzalen cilj in željo v človeških življenjih po svetu", so zapisali na CNN-u. Kot ključne dejavnike pri sreči raziskava upošteva skrb, svobodo, radodarnost, iskrenost, zdravje, dohodek in dobro vladanje.

K. K.