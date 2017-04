Poudarki Vozniki odločitev za električni pogon prelagajo v prihodnost.

Električnih avtomobilov je na naših cestah vse več. Z njimi raste tudi zavedanje o tehnologiji, ki bo v prihodnosti prevladala na cestah.

Slovenci se zanimajo za električne avtomobile

24. avtomobilski salon Slovenije

2. april 2017 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na prihod električnih avtomobilov se bodo morali prilagoditi tako prodajalci, kot serviserji. Prodajni proces za električni avtomobil se razlikuje od prodaje avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje. Prav tako servisiranje in vzdrževanje e-vozil.



Kako se na prihodnje novosti na področju mobilnosti pripravlja avtomobilska industrija, nam je v Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije pojasnil predstavnik Volkswagna Edo Strajnar.

Kot pravi Strajnar, pri Volkswagnu danes ponujajo avtomobile z vsemi vrstami pogonov. Izobrazili so tudi serviserje in opremljajo servise, torej so pripravljeni na vse, kar bo prinesla prihodnost, le še ljudje morajo začeti kupovati takšne avtomobile.

Izkušnje prinese praksa

Sogovornik pravi, je potrebno z vsakim novim modelom in vsako novo tehnologijo servise opremiti z dodatnimi orodji, pa naj gre za zemeljski plin, elektriko ali še kaj. A šele, ko se ti avtomobili večkrat pojavijo na servisu, se začnejo serviserji tudi zares učiti. Obiskujejo sicer seminarje in tečaje, a prave izkušnje prinese šele praksa. Tudi prodajni proces za električni avtomobil je denimo drugačen od prodaje avtomobila na notranje izgorevanje.

Zanimanje za elektriko?

Kaj ljudi najbolj zanima? Seveda še vedno največ povprašujejo po klasičnih pogonih. Veliko se zanimajo tudi za električne avtomobile, a le kot nekaj, kar bodo kupili šele čez nekaj let. Čakajo predvsem na avtomobile z večjimi dosegi, saj pravijo: "Ko bodo avtomobili enkrat imeli doseg od 500 do 600 kilometrov, tedaj ga bom pa kupil."

Več o tej temi pa si oglejte v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnosti.

Matija Janežič