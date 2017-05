Slovenci smo v enem letu za osebno mobilnost porabili 3,4 milijarde evrov

Prodaja avtomobilov, novih in rabljenih, v Sloveniji raste. Naraščajo pa tudi izdatki za mobilnost. Na leto za različne vrste prevozov v povprečju odštejemo kar 16 odstotkov vseh prihodkov. To je največ med vsemi članicami EU. Večino denarja za osebno mobilnost namenimo delovanju osebnih prevoznih sredstev, le manjši delež pa namenimo javnim prevoznim sredstvom.

Slovenci smo glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) v samem evropskem vrhu glede na izdatke gospodinjstev za osebno mobilnost. V letu 2015 smo ji namenili 16 odstotkov letnih prihodkov, Slovaki recimo samo 7,5 odstotka, medtem ko je povprečje med 28 članicami EU 13 odstotkov. V letu 2015 so sicer gospodinjstva vseh držav članic EU za osebno mobilnost porabila kar 1.000 milijard evrov, od tega Slovenci 3,4 milijarde evrov. Izdatki za osebno mobilnost so se med letoma 2008 in 2015 pri nas povečali kar za 250 milijonov evrov.

Največ denarja za delovanje vozila

Zanimivo je, da največ denarja, kar 11 odstotkov letnega proračuna, v Sloveniji porabimo za delovanje osebnih prevoznih sredstev, torej servisiranje, vzdrževanje, zavarovanje, točenje goriva in druge pripadajoče stroške, le šest odstotkov denarja pa na leto odštejemo za nakup avtomobila, bodisi novega ali rabljenega. To je jasen podatek, da je nakup avtomobila manjšinski izdatek, veliko manjši kot je lastništvo vozila. A o tem ne razmišljamo. O tem smo obširno poročali v zadnji oddaji Avtomobilnost. Le odstotek proračuna namenimo javnemu prevozu.

Zanimivo je, da vse več denarja namenjamo avtomobilskim plaščem, ki so se po podatkih SURS od leta 2008 pa do leta 2015 močno podražili. Na primer plašč dimenzij 205/55 R16 za kar 55 odstotkov na okoli 80 evrov.

Število avtomobilov pri nas v porastu

Po podatkih SURS v povprečju za vozilo odštejemo med 10 tisoč in 13 tisoč evrov, če smo si v Sloveniji v letu 2015 hoteli kupiti nov osebni avtomobil, smo morali zanj z upoštevano povprečno slovensko plačo delati 242 delovnih dni. To je 27 dni manj kot leta 2008 in 24 dni več kot leta 2012.

Število registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji sicer stalno narašča. Po podatkih SURS je bilo leta 2015 v Sloveniji registriranih 1.078.737 osebnih avtomobilov ali 523 avtomobilov na 1.000 prebivalcev, kar še zdaleč ni največ v EU, saj se Slovenija po tem statističnem podatku uvršča na 9. mesto med 28 članicami. Leta 2015 je bil slovenski vozni park v povprečju star 9,7 let, skoraj 360 tisoč vozil pa je bil opri nas starih vsaj 12 let.

Največ avtomobilov „pri hiši“ imajo v Trzinu

Največ avtomobilov pri nas je bilo leta 2015 registriranih v osrednje-slovenski regiji in sicer okoli 280 tisoč, kar predstavlja skoraj 26 odstotkov vseh avtomobilov pri nas, najbolj motorizirana regija v letu 2015 pa je bila goriška, kjer so statistično zavedli, da imajo 580 avtomobilov na 1.000 prebivalcev, oziroma 1,48 avtomobil na gospodinjstvo. Najmanj jih imajo v zasavski regiji, kjer so zabeležili 481 avtomobilov na 1.000 prebivalcev oziroma 1,18 avtomobila na gospodinjstvo. Slovensko povprečje je bilo leta 2015 sicer 1,31 avtomobila na gospodinjstvo.

SURS navaja še, da je imela občina Trzin največje število registriranih osebnih avtomobilov in sicer 778 na 1.000 prebivalcev, oziroma 2,16 avtomobila na gospodinjstvo.

Statistični urad navaja tudi, da je lastnikov osebnih avtomobilov več kot lastnic in so v povprečju tudi starejši. Moški so si pri leta 2015 lastili kar 61 odstotkov vseh avtomobilov. Povprečna starost moškega lastnika avtomobila je bila 50 let, pri ženskah pa 48 let. Obema spoloma je bilo skupno, da je najpogostejša znamka vozila Renault, barva pa kovinsko svetlo siva.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo pod drobnogled vzeli nakupne stroške avtomobila in stroške lastništva avtomobila. Ugotovili smo, da mesečni znesek, ki vabi na plakatu za nakup novega avtomobila še zdaleč ni največji mesečni izdatek pri lastništvu avtomobila.

