"Slovenci za koktajl niso pripravljeni odšteti desetih evrov"

Odpravlja se na svetovno prvenstvo v Estonijo

30. marec 2018 ob 06:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Pri nas vsakdo že meša koktajle in želi imeti svoj bar. A koktajl je umetniški izdelek, za pripravo katerega je potrebno določeno znanje in izkušnje," opozarja novi stari državni prvak v pripravi koktajlov Tomaž Fartek.

Fartek je naziv najboljšega barmana za leto 2018 v Sloveniji osvojil prejšnji teden na državnem prvenstvu v Rimskih Toplicah. Na tekmovanju je pripravil zmagovalni koktajl iz gina, vermuta, pomarančnega likerja in soka iz sveže stisnjene limone, kozarec pa je okrasil s pomarančno lupino in esenco eteričnega olja limete. Ta "zvarek" je poimenoval "večna ljubezen". "Priprava raznovrstnih koktajlov je postala način mojega življenja in s tem so tudi moja večna ljubezen," je Fartek pojasnil v pogovoru za MMC.

Barman ima na Gobavici nad Mengšem že pet let tudi svoj lokal, ki, logično, slovi po veliki ponudbi koktajlov.

Kakšen je njegov pogled na poklic barmana in kakšne so smernice na tem področju, pa v spodnjem pogovoru.

Tako lani kot letos ste osvojili naslov državnega prvaka in postali najboljši barman v Sloveniji. Kako se vam to sliši, ste ponosni in zadovoljni z doseženim ali že stremite k naslednjim ciljem?

Seveda sem ponosen in več kot zadovoljen z doseženim. Ko nekaj let tekmuješ in živiš za koktajle in ko se ti želja - naslov državnega prvaka - uresniči, je to nekaj najlepšega, ko se za ves trud prejme nagrada. Vedno gledam naprej, vedno si želim spet kaj novega izpeljati in doseči.



Na tekmovanju v Rimskih Toplicah ste prepričali s pripravo aperitivnega koktajla. Koliko časa preizkušate pijačo, da ste z njo zadovoljni? Kako ste poimenovali svoj koktajl?

Pripravo recepture koktajla začnem, ko prejmem od Društva barmanov Slovenije navodila in pravila ter seznam sponzorskih pijač za določeno tekmovanje. Pred leti sem za pripravo koktajla potreboval več časa. Zdaj, po nekajletnih izkušnjah, pa koktajl sestavim dokaj hitro. Tekmujem namreč že več kot 17 let. Svoj koktajl za to državno prvenstvo sem poimenoval "večna ljubezen", saj so moje življenje postali koktajli. Priprava raznovrstnih koktajlov je postala način mojega življenja in s tem so tudi moja večna ljubezen.



Kaj vse se ocenjuje na takšnem tekmovanju - okus, barva, vonj, okrasitev, kaj drugega?

Na tekmovanjih strokovna komisija ocenjuje tako okus koktajla, aromo, dekoracijo kot tudi barvo in predvsem celotni videz, kjer je pomembno tudi povezovanje, uskladitev sestavin pijač in dekoracije. Ocenjuje pa se tudi strokovna priprava koktajlov, kjer se za napake odštevajo točke. Za pripravo dekoracije imamo na voljo 15 minut, če se ta čas prekorači, se tu odštejejo že prve točke. Pri mešanju sestavin in pripravi koktajlov na odru pred množico ljudi in strokovno komisijo se za pripravo petih koktajlov merita čas in natančnost priprave. V tujini pa ima veliko vrednost pri ocenjevanju tudi zgodba koktajla in njena predstavitev ob pripravi koktajla. S pripravo posebnih dodatkov ob koktajlu, po navadi uporabim ledene skulpture, lesene skulpture ali suh led, ki naredi učinek dima, pa je vse skupaj še zanimivejše.



Kot ste dejali, je pomembna tudi zgodba o nastanku pijače, s katero morate navdušiti na svetovnem prvenstvu. Se boste v Estoniji, kamor se odpravljate, predstavili s koktajlom, ki vam je prinesel zmago v Sloveniji, ali z drugačnim? Kakšna bo "zgodba" za njim - jo že veste ali si jo boste morali še izmisliti?

Tako je, zgodba o nastanku koktajla je predvsem v tujini in na svetovnih prvenstvih zelo pomembna. Slovenijo bom v Estoniji zastopal z drugačnim koktajlom, s kakšnim, je odvisno od pokroviteljev in seznama sponzorskih pijač, iz katerih je treba pripraviti svojo kreacijo. Ko bom prejel navodila od Mednarodne barmanske zveze, se bom lotil sestave koktajla. Zgodba za koktajlom pa je v nastajanju.



Koliko koktajlov znate pripraviti na pamet, brez recepta?

Na pamet znam pripraviti vse koktajle iz ponudbe koktajlov iz mojega lokala v Mengšu, torej več kot 100 koktajlov. Poleg tega lahko na gostovo željo pripravim še drugačno kreacijo koktajla, ki je ni na meniju.



Sašo Hess, vodja koktajlbara Kolibri v Ljubljani, je v pogovoru za MMC pred kratkim dejal, da so cene v njegovem lokalu primerljive s tujino oziroma nižje. "V Milanu boste za koktajl odšteli okoli 14 evrov, v Madridu 16, v kakem hrvaškem hotelu celo še več," je dejal. Delite z njim mnenje, da obstaja dovolj Slovencev, ki so pripravljeni za koktajl odšteti deset evrov ali več?

Ne, Slovenci žal niso pripravljeni za koktajl odšteti desetih evrov ali več.



Katere pijače/sestavine so v svetu koktajlov trenutno najbolj "in"?

Najbolj "in" trenutno je gin, "pur status", in bistre pijače, to je osnova plus dodatek.



Katere koktajle Slovenci najraje pijemo?

Najraje pijemo standardne koktajle, kot so: cosmopolitan, mojito, cuba libre, sex on the beach in long island ice tea.



Nekoč ste izjavili, da je gostinec in barman v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami premalo cenjen in spoštovan. Zakaj menite, da je tako?

Res je, zato ker pri nas v Sloveniji vsakdo že pripravlja in meša koktajle in želi imeti svoj bar. Koktajl je umetniški izdelek, za pripravo katerega je potrebno določeno znanje in izkušnje.



Si barmani med seboj razkrivate skrivnosti priprave in sestavin koktajlov ali jih ljubosumno zadržite zase?

Vsako barmansko tekmovanje je javno, na njem so vidne tudi vse recepture in s tem tudi vsem dostopne. Odvisno, po navadi barmani kakšne skrivnosti priprav delimo drug z drugim, včasih pa se zgodi, da skrivnosti zadržimo tudi zase.



Kje ste vi pili najboljši koktajl?

Najboljši koktajl sem pil v Nemčiji, in sicer v Berlinu na svetovnem prvenstvu leta 2009.



Katero mesto/država velja za prestolnico koktajlov?

Po mojem mnenju, spremljanju strokovnih revij in spletnih portalov so prestolnice koktajlov v Ameriki - New York, San Francisco, New Orleans, Chicago in Portland. Za prestolnici koktajlov veljata tudi London in Singapur.

Anja P. Jerič