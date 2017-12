Slovenci zaupamo samovozečim avtomobilom

4. december 2017 ob 07:24

Slovenci bi zaupali avtonomnim vozilom. Raziskava je pokazala, da bi se dobra tretjina vprašanih med vožnjo počutila prijetno. Večina misli, da so samovozeči avtomobili varnejši od tistih, ki jih upravljajo vozniki.

Družba GoodYear Dunlop Sava Tyres je s pomočjo klepetalnega robota Godyja (angleško chatbot) med Slovenci opravila digitalno raziskavo, v kateri so ugotavljali, kakšen je naš odnos to avtonomnih vozil. Ugotovitve so primerjali z rezultati evropske študije, ki so jo v drugi polovici preteklega leta z londonsko šolo za ekonomske in politične vede (LSE) izvedli v 11 evropskih državah. Primerjava je pokazala, da smo Slovenci izjemno naklonjeni samovozečim avtomobilom, saj je kar 36 odstotkov vprašanih izjavilo, da bi se v njih počutilo prijetno, kar je nad evropskim povprečjem, ki znaša 26 odstotkov. S tem smo se uvrstili na enako mesto kot Nemci in pokazali, da smo bolj zaupljivi kot Španci (31 %) in Poljaki (29 %).

Samo osem odstotkov vprašanih Slovencev meni, da si samovozeči avtomobili ne morejo deliti ceste s klasičnimi, medtem ko je v drugih evropskih državah ta odstotek precej višji. Pri tem so najbolj nezaupljivi Italijani, med katerimi 45 odstotkov vprašanih meni, da sobivanje med avtomobili z voznikom in brez njega ne bo delovalo, sledijo pa jim Francozi z 42 odstotki in Srbi z 38 odstotki.

Kar dobra polovica

Slovenci torej avtonomnim vozilom zaupamo. Kar 55 odstotkov vprašanih namreč meni, da so vozila brez voznika zaradi odsotnosti človeškega faktorja varnejša od tistih, ki jih upravljajo vozniki, pri čemer je v drugih evropskih državah takega mnenja le 43 odstotkov vprašanih.

