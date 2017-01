Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Festival ledu in snega na Kitajskem vsako leto pritegne veliko obiskovalcev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenec idrijsko čipko izklesal v led in osvojil nagrado na Kitajskem

Festival ledu in snega na Kitajskem

9. januar 2017 ob 16:12

Harbin - MMC RTV SLO/STA

Na največjem festivalu ledu in snega na svetu v kitajskem mestu Harbin so skulpture ustvarili mojstri z vseh koncev sveta, tudi iz Slovenije, ki je minuli konec tedna prišla tudi do svoje prve nagrade - tiste za ustvarjalnost.

Sloveniji je prestižno nagrado priboril ledni mojster Miro Rismondo, avtor projekta Ledena dežela.

Državo je zastopal s projektom Idrijske čipke, ki jo je izklesal v ledeni blok. S skulpturo z naslovom Lace blow in the wind je želel poudariti krhkost in hkrati moč ledenega kristala v obliki idrijske čipke.

Slovenija tudi na ruskem festivalu ledu

V tujino pa se odpravlja tudi ženski del ekipe, ki ustvarja Ledeno deželo. Helena Rismondo v petek odhaja v Rusijo, na tekmovanje Ruski pokal sneženih in ledenih kipov (The Cup of Russia on Snow and Ice Sculpture Zimniy Vernissage), ki bo potekalo od 15. do 21. januarja. Gre za edino tekmovanje te vrste v Rusiji, ki je pod pokroviteljstvom ministrstva za kulturo.

Konkurenca je huda, saj vsako leto sprejmejo le 10 snežnih in 10 lednih projektov z vsega sveta in Rismondova se je uvrstila na tekmovanje v izdelovanju sneženih skulptur. Letošnja tema je vesolje, Rismondova pa se bo predstavila s snežno skulpturo z naslovom 3 to infinity.

Spodaj si lahko pogledate skulpturo, s katero je Miro Rismondo Sloveniji priboril prestižno nagrado. Pogledate pa lahko še nekaj fotoutrinkov z znamenitega festivala ledu in snega.

