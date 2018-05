Slovenec prvi na svetu slep prehodil slovito 841 km dolgo romarsko pot

V enem dnevu prehodil tudi 48 km

9. maj 2018 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Martin Močnik, 55 let star upokojenec, je pred desetimi leti oslepel zaradi prepozno odkrite hude sladkorne bolezni. Na eno oko je popolnoma oslepel, na drugem očesu pa ima ohranjena le dva odstotka vida.

Kot cilj si je zadal, da, preden popolnoma oslepi, prehodi 841 kilometrov dolgo znano romarsko pot El Camino de Santiago (Jakobova pot). V torek je ta cilj tudi dosegel.

S psičko vodnico Bibo sta pohod začela 18. aprila v Saint Jean Pied de Portu v Franciji. Pot sta nadaljevala čez Pireneje po celotnem Pirenejskem polotoku, v torek zvečer pa sta, po 21 dneh in 790 prehojenih kilometrih, prispela do Santiaga de Compostele v Španiji.

Nazaj v Slovenijo bosta prispela predvidoma 15. maja.

Najdaljša pot, ki sta jo prehodila v enem dnevu, je bila po besedah Močnika dolga 48 kilometrov, najtežje pa je bilo prvi dan pohoda. "Ko sva z Bibo prečkala del poti na Pirenejih, je snežilo in bilo je zelo vetrovno. Dobil sem ozebline in sončarico, mislil sem, da bom že prvi dan zaključil. Vendar sem zdržal in zatem je pot stekla kar sama od sebe," pripoveduje.

Nesebična pomoč drugih

Za pot Camino de Santiago je slišal že pred leti, nikoli pa si ni mislil, da jo bo prehodil kar sam s psičko, kljub svoji slepoti. Priprave na podvig so trajale skoraj tri leta, vendar je Močnik večino časa treniral v prepričanju, da bo imel videčega spremljevalca.

Sprva ga je tudi imel, vendar je ta dva dneva pred odhodom pot odpovedal. Tako se je povezal s trenerjem psičke Bibe Markom Bručanom, ki mu je na poti pomagal kar po telefonu. "V veliko pomoč so mi bili ljudje na poti. Bili so zelo razumevajoči. Skupaj smo hodili in si med seboj pomagali. Brez njih in Bručana mi ne bi uspelo," je še poudaril.

Močniku so zdravniki v prihodnosti napovedali popolno izgubo vida, trenutno pa lahko na eno oko zazna le svetlobo in premike tik pred nosom.

T. H.