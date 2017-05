Slovenija brez evrovizijskega finala, Omar Naber obstal v polfinalu

18 polfinalistov, le 10 mest za finale

9. maj 2017 ob 08:41,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 23:59

Kijev - MMC RTV SLO

18 izvajalcev se je zvrstilo na odru prvega polfinala Evrovizije v Kijevu. Le 10 pa jih je dobilo vstopnico za veliki sobotni finale, med njimi žal ni Slovenije.

Zmagoslavno so roke dvignili Moldavija, Azerbajdžan, Grčija, Švedska, Portugalska, Poljska, Armenija, Avstalija, Ciper in Belgija.

Praznih rok pa so ostali Albanija, Gruzija, Črna gora, Finska, Islandija, Češka, Latvija in žal tudi Slovenija, ki jo je zastopal Omar Naber s pesmijo On My Way, ki jo je napisal sam (pod priredbo pa se je podpisal še Žiga Pirnat).



O usodi finalistov so odločali glasovi občinstva in strokovne žirije posameznih držav. Žirije so svoje delo opravile že na generalki in s svojimi ocenami prispevale 50 odstotkov glasov. Slovensko žirijo so sestavljali Darja Švajger, Jernej Dirnbek, Gaber Radojevič, Aleksander Lavrini in Nika Zorjan. V prvem predizboru so glasovali tudi Španci, Britanci in Italijani. Kako je glasovala Evropa (in Avstralija) ter kako se je odrezal Naber, bo znano po sobotnem finalu.

Le deset izvajalcev se je torej nocoj uvrstilo naprej, v finalu jih že čakajo predstavniki t. i. "velikih pet", Italije, Francije, Nemčije, Španije, Velike Britanije, ter gostiteljice Ukrajine, tam pa se jim bo pridružila še deseterica iz drugega polfinala, ki bo na sporedu v četrtek.

