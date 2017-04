Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V ljubljanskem Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih so za 10. jubilejni glasbeni festival pripravili koncert, na katerem so z mladimi ustvarjalci, ki so nastopili na dosedanjih festivalih, zapeli uveljavljeni gosti. Na fotografiji K.L.T. in Neisha. Foto: Pionirski dom – Center za kulturo mladih Vika Potočnik in Andrej Pekarovič. Foto: Pionirski dom – Center za kulturo mladih Furu efu s Slonom in Sadežem. Foto: Pionirski dom – Center za kulturo mladih Hamo in Bloomingi. Foto: Pionirski dom – Center za kulturo mladih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Slovenija ima veliko talentiranih mulcev"

10. glasbeni festival Pionirskega doma

20. april 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na odru Festivalne dvorane Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih so v sredo bučno praznovali, odzvanjali so mladostni ritmi različnih zvrsti.

Njihov glasbeni festival je namreč uspešno zaključil svoje prvo desetletje, zato so organizatorji ob jubileju pred občinstvo znova povabili mlade ustvarjalce, ki so nastopili na dosedanjih festivalih.

Svoje prve nastope so podoživele skupine K.L.T., Furu efu, Blooming, Imset, The Fapper ter Tobija Hudnik in Lana Petrovič kot solista. Da je bila okrogla obletnica še bolj slovesna, so se mladim na odru pridružili še uveljavljeni glasbeni mojstri, Matevž Šalehar – Hamo, Jadranka Juras, Neisha, Jernej Dirnbek, Eva Moškon ter Slon in Sadež.

V desetih letih Glasbenega festivala Pionirskega doma v Ljubljani se je prav na tem odru zvrstila množica mladih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. Večina se je prav z nastopom na odru Festivalne dvorane prvič srečala z občinstvom, za mnoge je bila to prva postaja na glasbeni poti, ki jo danes uspešno nadaljujejo.

"Gotovo bi jih lahko našteli vsaj 150, vsako leto je komisija izmed prijavljenih osnovnošolcev in srednješolcev izbrala po 15, 20, navadno pa se jih je prijavilo od sedemdeset do sto. Nekateri so na tem odru nastopili dvakrat, trikrat. Danes imamo tu skupino, ki je nastopila pred osmimi leti, pa je še vedno aktivna," je povedal Andrej Pekarovič, dolgoletni vodja Glasbenega festivala v Pionirskem domu. "Podedoval" ga je po Juretu Karasu, članu znanega dua Slon in Sadež, brez katerega tega festivala ne bi bilo.

Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma, se še dobro spomni, kako je bilo pred desetimi leti: "Jure nas je obiskoval in začel to idejo počasi razvijati. Jaz pa sem hitrih reakcij zato sem mu rekla: 'Naredimo nekaj za generacijo, ki se skriva po kleteh ali sploh ne more vaditi, zato ker nima možnosti.' K temu me je je spodbudilo tudi dejstvo, da smo naše kletne prostore že prej oddajali mladim, srednješolcem in osnovnošolcem, ki v blokih ne morejo vaditi. Prav pod mojo pisarno so vadili že številni bendi. Zame je to zvočna kulisa, ki mi še danes daje veliko inspiracij in malodane rastem z glasbenikom, ki začne s hudimi toni in potem pride do profesionalnih. Ta moja odprta vrata in Juretova ideja, da bi naredili kakšen koncert zanje, se je poklopila, no in danes imamo že deseti glasbeni festival."

Vse se je torej začelo z namenom, da bi mladim in neuveljavljenim posameznikom ter skupinam iz slovenskih osnovnih in srednjih šol omogočili, da nastopijo pred občinstvom vrstnikov in starejših ter jim predstavijo svoje avtorsko glasbeno ustvarjanje. "Za nekatere je bil prvi nastop zelo čustven dogodek. Trema je bila pogosta, a z dobro ekipo smo vse premagali. Glasbeni festival je bil za mnoge zelo uspešna odskočna deska v popularnost. Še danes jih spremljamo in zelo ponosni smo nanje," je poudaril Pekarovič, Potočnikova pa je dodala: "Tukaj je, na drugem ali tretjem festivalu, zmagala Eva Boto. Takrat je bila še osnovnošolka. In potem smo jo čez tri, štiri leta videli že na velikih glasbenih odrih. Je pa tudi veliko mladih, ki so tukaj dobili spodbudo, danes pa so izvrstni glasbeniki na glasbenih šolah."

