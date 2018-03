BBC o razlikah in podobnostih med Slovenijo in Slovaško

Z odstopom obeh premierjev nastala zmešnjava

16. marec 2018 ob 14:36

Slovenija in Slovaška sta državi, ki ju tujci pogosto pomešajo. Ko sta svoj odstop najavila oba premierja, je bila zmeda še toliko večja - celo takšna, da se je BBC lotil zelo poglobljenega članka o razlikah med njima.

Slovaški premier je ponudil odstop zaradi umora preiskovalnega novinarja Jana Kučiaka, po katerem se je znašel pod močnim pritiskom, slovenski premier Miro Cerar pa je odstopil po tem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o drugem tiru.

Kot piše BBC, so bili zaradi tega mnogi zmedeni, saj so tujci pogosto prepričani, da gre pri Slovaški in Sloveniji za eno državo, zmeda pa vlada že vse od 90. let prejšnjega stoletja, ko sta državi nastali.

"Melania Trump iz Slovaške"

Hitro iskanje po svetovnem spletu pokaže več deset objav na družbenem omrežju Twitter o "slovaški dediščini prve dame ZDA Melanie Trump", kar seveda ne obstaja. Ob tem velja izpostaviti tudi to, da so na kar nekaj dogodkih že pomešali zastavi in celo državni himni - eden izmed primerov je lansko svetovno prvenstvo v hokeju v Nemčiji, kjer so bili zaradi zmešnjave jezni Slovaki prisiljeni v izžvižgavanje slovenske himne, pozneje pa so jim organizatorji povedali, da njihove niso mogli predvajati zaradi "tehničnih težav".

Tudi George Bush je govoril o sestanku s slovaškim ministrom za zunanje zadeve, ki se nikoli ni zgodil, leta 2003 pa je italijanski premier Silvio Berlusconi na novinarski konferenci predstavil slovaškega predstavnika, čeprav je šlo za Antona Ropa. "Vse skupaj je bilo zelo čudno. Novinarje smo prosili, da tega ne omenjajo v svojih novicah in poročilih," je po neprijetnem dogodku pojasnil Rop. Zamenjave se dogajajo tako pogosto, da je The New Yorker lani poročal o tem, da sta ambasadi v Londonu gostili dogodek z naslovom "Razlikovanje Slovenije in Slovaške".

Podobni imeni, zastavi in zgodovina

BBC nadaljuje z odgovarjanjem vprašanja, od kje vsa ta zmeda sploh izhaja in piše, da iz podobnih imen, zastav in podobne zgodovine. Obe zastavi sta sestavljeni iz vodoravnih črt v rdeči, modri in beli barvi, razlika je zgolj v grbu, ki pa je pri obeh državah na levi strani. Naslednja podobnost je pri imenih - Republika Slovenija in Slovenská republika, v Sloveniji govorimo slovenščino, na Slovaškem pa svojemu jeziku pravijo slovenčina.

Izpostavljajo še, da je Slovenija obmorska država, ki meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, medtem ko Slovaška meji na Češko, Poljsko, Ukrajino, Madžarsko in Avstrijo. BBC kot glavno turistično atrakcijo Slovenije navaja morje, Slovaki pa se ponašajo predvsem z gradovi in gorami.

Naslednja izpostavljena razlika je velikost - Slovaška je občutno večja in ima 5,5 milijona prebivalcev, medtem ko je v Sloveniji dva milijona ljudi. Slovaška je bila cel Češkoslovaške, dokler se država ni ločila na Češko in Slovaško, Slovenija pa je bila del Jugoslavije.

Ravno s pomočjo zgodovine so poskušali razložiti podobnost zastav - obe državi sta bili v preteklosti socialistični, zato imata enake barve kot Rusija in določene druge slovanske države.

