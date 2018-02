Slovenija na Evrovizijo 2018 pošilja Leo Sirk!

Voditelja večera sta bila Vid Valič in Raiven

24. februar 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izmed osmih pesmi so žirije in gledalci ter poslušalci v finalnem večeru izbrali skladbo, ki bo Slovenijo maja predstavljala v Lizboni. To je pesem Lee Sirk z naslovom Hvala, ne!.

Na odru so se zvrstili Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!, Indigo s skladbo Vesna, INA SHAI, ki je pela Glow, BQL s pesmijo Promise, Marina Martensson s skladbo Blizu, Lara Kadis se je predstavila z Zdaj sem tu, Proper s pesmijo Ukraden cvet in Nuška Drašček, ki smo jo slišali peti Ne zapusti me zdaj.

V finalnem izboru je o predstavniku na Evroviziji poleg poslušalcev in gledalcev odločalo še šest žirij, ki jih je sestavljalo po pet članov. Telefonsko glasovanje je prispevalo 50 odstotkov glasov, žirije pa preostalih 50.

Kako so se porazdelili glasovi?

Žirija slovenskega uradnega kluba oboževalcev OGAE Slovenija je največ točk (12) namenila Lei Sirk, enako so se odločile tudi žirije glasbenih ustvarjalcev ter radijska žirija in televizijska žirija, pa tudi žirija glasbenih izvajalcev, ki so jo sestavljali nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji. Mednarodna žirija pa se je odločila za Ino Shai.

Gledalci in poslušalci ste 12 točk namenili Ini Shai, 24 točk skupini Proper, 36 točk je šlo Lari Kadis, 48 točk Lei Sirk, 60 točk je dobila Nuška Drašček, največ - 72 točk - pa sta dobila BQL.

Končni vrstni red Eme 2018 je bil tako: Lea Sirk (116 točk), BQL (106), Nuška Drašček (88), Lara Kadis (74), Proper (54), Ina Shai (38) ter Indigo (18) in Marina Martensson 10 točk.

Lea bo nastopila v drugem predizboru

V Lizboni so sicer že konec januarja z žrebom določili razvrstitev držav v predizbora 63. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bosta 8. in 10., 12. maja pa bo nato na vrsti finale. Slovenija se bo predstavila v drugi polovici drugega predizbora.

Sveža zmagovalka Eme je na vprašanje, ali jo je bilo strah, da ljudi "basi" v njeni pesmi ne bodo prepričali, odgovorila: "Upam, da se zatrese še cela Portugalska."

"Zmage nisem pričakovala, v svojo pesem verjamem, točno vem, kaj sem z njo želela povedati in napisala sem jo tako, da jo lahko odpojem tudi ob treh zjutraj," je dodala za MMC.

Zmagovalka Lea Sirk bo v ponedeljek, 26. februarja, ob 10.30 gostja MMC-jeve klepetalnice. Vabljeni!



Na MMC-ju smo o dogajanju tudi tokrat poročali v živo s posebno aplikacijo, ki jo najdete spodaj!

T. K. B., D. S., T. H.