Slovenijo bo na Evroviziji (znova) zastopal Omar Naber!

Zastopal nas je že leta 2005 s pesmijo Stop

24. februar 2017 ob 07:48,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 23:53

Ljubljana - MMC RTV SLO



Na Emi 2017 je s pesmijo On My Way slavil Omar Naber. Na drugo mesto sta se uvrstila BQL, tretja pa je bila Raiven.

Zmagovalca letošnje Eme, ki bo odpotoval na 62. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2017, ki bo maja v Ukrajini, je izbralo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Razmerje ocen oziroma točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja je bilo 50 : 50. Žirije so na prvo mesto postavile Naberja, gledalci pa BQL, seštevek vseh glasov je v Kijev poslal Omarja Naberja.

Kako so glasovali?

Prva, ljubljanska žirija je največ točk (12) podelila BQL. Sledila je žirija s sedežem v Kranju in 12 točk dala Omarju Naberju, enako so storile tiste s sedeži v Mariboru, Kopru in Celju. V Novem mestu so na prvo mesto postavili Raiven.

Omar Naber je bil tako tako po glasovanju vseh šestih žirij na prvem mestu s 64 točkami, sledila mu je Nuška Drašček s 56 točkami, Raiven jih je zbrala 46, BQL 42. Na petem mestu je bila Nika Zorjan z 20 točkami, KiNG FOO so jih imeli 14, 10 Tim Kores, skupini Sell Out pa strokovne žirije niso podelile točk.

Telefonski glasovi so 12 točk podelili Nuški Drašček, 24 točk skupini Sell Out, 36 Niki Zorjan, 48 Raiven, 60 točk je dobil Omar Naber, 72 točk pa BQL.

S 124 skupnimi točkami je tako nazadnje slavil Omar Naber, deset manj sta jih zbrala drugouvrščena BQL, Raiven na tretjem mestu pa jih je imela 94.

Osem finalistov

Spektakel se je začel ob 20.00 na Gospodarskem razstavišču. Najprej so mikrofone v roke dobili člani kočevske popzasedbe Sell Out, ki so v prvem polfinalu prepričali s skladbo Ni Panike. Sledila jim je Nuška Drašček, ki se na Emi 2017 predstavlja s skladbo Flower in the snow, pod zaporedno številko 3 je s pesmijo Open Fire skušal prepričati Tim Kores, prvo polovico nastopajočih pa je sklenila Nika Zorjan s svojo skladbo Fse.



Zaporedna številka 5 na letošnjem finalu Eme je bila rezervirana za KiNG FOO in njihovo Wild Ride, za njimi pa je na oder stopil Omar Naber in zapel On My Way. Predzadnja sta nastopila člana dueta BQL s pesmijo Heart of Gold, tekmovalni del letošnjega finala Eme pa je sklenila Raiven s skladbo Zažarim.

Posebni gostje

Posebna poslastica pa je ljubitelje Evrovizije čakala med glasovanjem, saj so takrat na oder stopili stari znanci izbora - lanska slovenska predstavnica ManuElla, predstavnik sosednje Hrvaške na Evroviziji leta 1994 Toni Cetinski in posebna gostja, lanska zmagovalka Džamala.

T. K. B., D. S., T. H.