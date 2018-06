Slovenijo 'zajela' tropska vročica: 8 interierjev, ki jih navdihuje divja džungla

8. BOTANIČNI VRT SEŽANA: je pravi skriti zaklad tropskega doživetja v Sloveniji. Rastlinjak, ki ga je leta 1890 zgradila družina Scaramanga, je bil namenjen prezimovanju na temperaturo občutljivih rastlin. Bojda naj bi delavci v rastlinjak hodili v posebnih copatah, da ne bi umazali snežno belega peska, in da bi tako tudi preprečili vnos morebitnih bolezni v rastlinjak. "Bogati lastniki so bili namreč izredno natančni, zaradi česar so morali biti delavci posebno pozorni tudi pri zalivanju ločnic, da bi ob tem voda ne stekla in umazala površin. Tedaj so v pomladnem času vse rastline raznosili na zunanji vrt, rastlinjak temeljito očistili, prebarvali železno konstrukcijo, zamenjali razbita stekla, z apnom prebarvali zidove, da so bili ponovno snežno beli, ter opravili druga potrebna dela. V jesenskem času so vanj znova namestili rastline, ki niso bile dovolj odporne, da bi v zunanjosti vrta preživele zimski čas. V času zime so rastlinjak ogrevali s pomočjo 'špargeta', peči na drva, poleti pa so zunanjost steklene strehe prekrivali s trstiko, v notranjosti pa stene obdali z belimi zavesami, da so omilili visoke temperature," razloži vodja Botaničnega vrta Sežana Marjeta Kljun Terčon. Foto: Katja & Simon Photography