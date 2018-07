Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tavčarjeva je bila ena izmed desetih pohodnikov, ki se je podalo na zahtevno pot. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes Slovenske barve je zastopala Živa Tavčar. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes Vse podvige so posnele televizijske kamere. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes Pot je bila za udeležence tako fizično kot psihično naporna. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes Osvojili so največje vrhove. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes Se namakali v gorskih jezerih. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes In na koncu zaplavali v morju. Foto: Facebook stran La Grande Traversée des Alpes Dodaj v

Slovenka, ki je prehodila alpsko transverzalo (in kamere so posnele cel podvig)

MMC v pogovoru z Živo Tavčar

2. julij 2018 ob 13:19

Ženeva - MMC RTV SLO

Zgodba je preprosta: deset pohodnikov se odpravi na pot, med njimi so Švicarji, Francozi, Belgijka in Slovenka. Med seboj se ne poznajo in na prvi pogled nimajo ničesar skupnega, razen ene želje: prehoditi alpsko transverzalo.

Med desetimi udeleženci, ki so se podali na 620 kilometrov dolgo pot od Ženevskega jezera do obale Sredozemskega morja, je bila tudi Slovenka, ki živi v Švici - Živa Tavčar. Podvig, ki se je za udeležence končal pred enim letom in je iz tega nastal dokumentarni film Dolga alpska transverzala, je bil tudi zanjo velik preizkus. "Seveda je vrnitev v resnično življenje popolnoma druga zgodba. Neznanci so po štirih tednih postali neke vrste ekipa, ki drži skupaj v takšnih ali drugačnih pogojih, in ima pred seboj konkreten cilj. Vsi smo vedeli, da moramo priti do konca in si pomagati," je poudarila Tavčarjeva.

Francosko-švicarska dokumentarna serija Dolga alpska transverzala bo na sporedu vsak ponedeljek v juliju na 1. programu Televizije Slovenija.



Pohodniki so ubirali poti, po katerih so več stoletij potovali trgovci, krošnjarji, vojaki, romarji in celo roparji.

Več besed o pustolovščini smo izmenjali s Tavčarjevo.

Kako se je za vas začela zgodba, ki jo zdaj lahko gledalci spremljajo v obliki dokumentarne serije?

Zgodba se je začela s kastingom in intervjujem z realizatorjema oddaje, Benoitom in Pierre-Antoineom.

Kaj vas je prepričalo, da sodelujete v podvigu?

Prepričalo me je to, da je bil kasting izjemno strog in so med 700 kandidati izbrali deset popolnoma drugačnih osebnosti. Zdelo se mi je super, da grem čez Alpe z ljudmi, ki jih ne poznam. Take priložnosti, ne doživiš vsak dan.

In kaj je bila tista glavna motivacija, da niste vrgli puške v koruzo?

"Let it go ..."

Od Ženeve do Nice preko Alp. Prvo vprašanje, ki se ob tem poraja, je, kaj vse ste nosili s seboj v nahrbtniku in koliko je tehtal?

Nahrbtnike smo bili primorani prvi dan reducirati in vzeti samo najnujnejše. Kar je bilo preveč, smo dali podporni ekipi, ki smo jo v štirih tednih večkrat srečali. Na ramenih smo imeli približno 38 do 45 litrske nahrbtnike. Imeli pa smo vse stvari po dvoje in vsak večer smo prali, kar je bilo umazano.

Koliko ur ste hodili na dan?

Hodili smo odvisno od dneva: okvirno od štiri do 14 ur.

Kako so sploh potekale etape?

Daleč od vsakdanjika. Nič nismo načrtovali, morali smo se prepustili vodiču, da nas je vodil. Vedeli smo samo okvirno, katero etapo hodimo in koliko bo trajalo, da pridemo do naslednjega cilja.

Kdo je narekoval tempo?

Vsak je imel svoj tempo.

Kako drugače ste začeli dojemati veličastnost narave in samih Alp med samo potjo?

Narava se ves čas spreminja. Okolica Mont Blanca je popolnoma drugačna kot okoli Col de Diable, ki je približno 40 kilometrov stran od Nice. A zadnji dnevi so bili najbolj mrzli in tehnično tudi dokaj zahtevni.

Kako je potekalo snemanje?

Snemalna ekipa - snemalec in snemalec zvoka - je delovala v dveh terminih: ena ekipa je snemala zjutraj in zvečer; druga je bila na terenu in je hodila z nami. Dogajanje je bilo snemano po "občutku".

Koliko časa so vam sledile kamere?

Ves čas.

Kakšna je bila dinamika med udeleženci, ko so kamere ugasnile?

Dinamika se ni spremenila.

Koliko je poleg fizične pripravljenosti na takšni poti pomembna psihična?

Oboje je pomembno. Vendar skupina veliko pomaga.

Kdaj so se "lomili" značaji in odnosi?

Ko so bili udeleženci primorani prebroditi območje udobja, ali so se morali prilagoditi, ali pa so bili nepripravljeni na vremenske spremembe.

Kakšen je občutek, ko po tednih hoje končno pridete na cilj?

Po štirih tednih hoje smo prišli v Menton, kjer smo se končno lahko vrgli v morje. Plavanje v slani vodi je drugačno kot plavanje v mrzlih gorskih jezerih ... Občutek, da je vsega konec, pa pride potem.

In kako je bil videti naslednji dan – prvi dan, ko pred vami ni bilo nove poti, ki bi jo morali prehoditi?

Veliko lažje se je prilagoditi na hojo, kot pa iztiriti iz štiri tedenskega vsakdanjika, ki ga je zaznamovala hoja. Hoja, nam dovoljuje, da se premikamo iz točke a na točko b. V mojem vsakdanjiku je ta del nadomeščen s kolesom, ki mi dovoljuje, da se premikam veliko hitreje med tema točkama.

Seveda je vrnitev v resnično življenje popolnoma druga zgodba. Neznanci so po štirih tednih postali neke vrste ekipa, ki drži skupaj v takšnih ali drugačnih pogojih, in ima pred seboj konkreten cilj. Vsi smo vedeli, da moramo priti do konca in si pomagati. Ob koncu, ni več te napetosti, ni več cilja, je samo prehojena pot in nova izkušnja. Ta pot, sestavljena iz novih izkušenj je en del posameznikovega življenjskega potovanja, ki je lahko profesionalno in humanistično zelo bogata.

K. K.