Slovenka leta 2016 je postala "himalajska princesa", ki je obtekla Everest

Slovenka leta 2016 je postala Andreja Sterle Podobnik, menedžerka, v prostem času pa ultramaratonka, ki je osvojila šestdnevni etapni tek v Himalaji.

Naziv po izboru bralcev in bralk revije Jana so sinoči podelili že 28., prireditve pa se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Večer je minil v znamenju desetih enkratnih Slovenk, ki so sebi in okolici pokazale ter dokazale, da zmorejo več, kot si morda mislijo.

Sterle Podobnikova (prekrstili so jo v himalajsko princeso), mati dveh otrok, je lani v ženski konkurenci tik pred svojim 40. rojstnim dnem zmagala na teku okrog Mt. Everesta, ki se ga je udeležilo 45 tekačev iz desetih držav, od tega deset žensk.

Premagala 29.000 metrov višinske razlike

V 30 urah in 53 minutah je pretekla približno 160-kilometrsko pot okrog najvišje gore sveta, na kateri je drugo in tretjeuvrščeno za seboj pustila za tri oziroma devet ur. S tem izvrstnim časom je osvojila kar deseto mesto v absolutni konkurenci, najhitrejši je bil Nepalec Pasang Lama (22:04:20).

Gre za izjemen podvig, saj tekači na že sicer visoki nadmorski višini v mrazu, vetru ter zraku z malo kisika vsak dan premagajo 5.000, skupaj pa kar okoli 29.000 metrov višinske razlike (seštevek vzponov in spustov).

To je toliko, kot če bi šli šest dni zapored vsak dan dvakrat na Triglav ...

Nepojmljiva vztrajnost

Doma, v Loški dolini, so svoji junakinji ob vrnitvi novembra lani pripravili velik sprejem, sinoči pa je dobila še "vseslovensko" priznanje.

"Včasih se je moj cilj zdel neviden. Zato sem se odločila, da vztrajam in verjamem vase. Kjer je volja, tam je moč in vse je mogoče, če se hoče. To je v bistvu moj način življenja in mišljenja. Kajti v življenju so vzponi in padci, so strmine in tudi dolgočasne ravnine. So tudi ovire in težke preizkušnje, ki nas naredijo močnejše. Zato je pomembno vztrajati, imeti voljo in disciplino. Še posebej pa strast in srce do dela, to je prava pot do sreče," je po prejemu naziva Slovenka leta poudarila zmagovalka.

Čestital ji je tudi predsednik Pahor, ki je poudaril, da sta pogum in vztrajnost ključni odliki, da izstopiš iz povprečja. "Tudi za zmagovalko velja, da je morala zbrati pogum in je morala biti zelo vztrajna, da je prva pretekla progo okrog Mt. Everesta. Komaj si lahko predstavljam, da lahko človeško telo premaga take napore, in Andreja Sterle Podobnik ima takšne značilnosti," je dejal.

Nabor močnih žensk

V Janin tokratni izbor so se kot ženske, ki so zaznamovale preteklo leto, uvrstile še virologinja Tatjana Avšič Županc, podjetnica Marta Turk, sirarka Irena Orešnik, ilustratorka Alenka Sottler, ravnateljica dijaškega doma Kranj Judita Nahtigal, poslanka Jasna Murgel, voditeljica Zvezdana Mlakar, gledališčnica Urša Alič in pravnica Katarina Bervar Sternad.

Na prireditvi v Unionski dvorani so za glasbeno popestritev poskrbeli Hamo & Tribute 2 Love ter pevki Nina Pušlar in Lara Kadič, med občinstvom pa so izjemnim Slovenkam zaploskale tudi Nuška Drašček, Eva Černe, Nika Veger, Jasna Kuljaj, Iryna Osypenko, Azra Selimanović in mnogo drugih.

