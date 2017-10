Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poleg 25-letne Zupančičeve so v ožji krog natečaja prišli poleg 18-letnega zmagovalca še 26-letni Tim Reijerse iz Nizozemske, 20-letna Weronika Bielawska iz Poljske, 24-letna Chirag Shah iz Indije in 24-letni Jake Greenhalgh iz Velike Britanije. Foto: Osebni arhiv Lare Zupančič Zupančičeva se z grafičnim oblikovanjem ukvarja zadnja štiri leta. Med drugim je v zadnjih letih sodelovala tudi pri grafičnih podobah izbora Ema na družbenih omrežjih in oddaje Popšop. Foto: Jernej Kokol ""Sama se rada držim načela, da je manj več in ni potrebe, da bi bil dizajn natrpan z odvečnimi elementi, ki nimajo bistvenega pomena," je o svoji ideji za ovojnico povedala Zupančičeva. Foto: Osebni arhiv Lare Zupančič Objavljanje in prvi izbora sta potekala prek družbenega omrežja Instagram. Foto: Osebni arhiv Lare Zupančič Na natečaju je sodelovalo okoli 400 grafičnih oblikovalcev. Foto: Osebni arhiv Lare Zupančič Dodaj v

Slovenko MTV uvrstil v ožji krog najboljših grafičnih oblikovalcev

MTV odprl priložnost mladim talentom

25. oktober 2017 ob 19:00

Ljubljana/London - MMC RTV SLO

Grafična oblikovalka Lara Zupančič se je s svojim predlogom za dizajn ovojnic, iz katere med podelitvami nagrad izvlečejo imena nagrajencev, uvrstila med šest najboljših oblikovalcev na natečaju MTV-ja.

Glasbeni televizijski kanal MTV je pred letošnjo podelitvijo evropskih videonagrad EMA organiziral natečaj za grafične oblikovalce, s katerim je želel ponuditi priložnost mladim, še neuveljavljenim talentom, da se predstavijo. Zato je ustanovil skupnost MTV Breaks. "Ste talentirani, toda potrebujete odskočno desko, da to dokažete? No, to je vaše leto! MTV vam odpira svoja vrata in ponuja priložnost, da pokažete, kaj znate," so zapisali v vabilu talentom konec avgusta.

"Žal zaradi moje narave dela veliko informacij v zvezi z razpisi spolzi mimo mene. Na srečo me je na MTV-jev razpis EMA opozorila kolegica, katere delo se aktivno vrti okoli glasbene scene, in me spodbudila k sodelovanju," je v pogovoru za MMC dejala Zupančičeva.

Naloga razpisa za grafične oblikovalce je bila, da pripravijo zasnovo ovojnic za razglasitev zmagovalcev. "Sama se rada držim načela, da je manj več in ni potrebe, da bi bil dizajn natrpan z odvečnimi elementi, ki nimajo bistvenega pomena. Pregledala sem njihova dozdajšnja izhodišča, barve in kakšni stili materialov MTV EMA so se zvrstili v preteklih letih. Z glavno asociacijo na glasbo - glasbene frekvence - sem po nekaj različnih variacijah prišla do končnega dizajna, ki temelji na širjenju glasbe. Glavni element se s pomočjo 'frekvenc' ponavlja navzven in tako ustvarja vzorec, ki je uporabljen tako na sami ovojnici, kot na kartončku, na katerem je zapisan zmagovalec posamezne kategorije. Dodatek k dizajnu je notranjost same ovojnice, ki se razkrije šele, ko se kartonček izvleče," je pojasnila grafična oblikovalka.

Ob tem je še dodala, da ji ta t. i. new age dizajn oziroma oblikovalska smer, ki so jo na MTV-ju izbrali za leto 2017, ni najbližja. "Seveda podpiram večplastnost, uporabo tekstur in mešanje stilov - ko je to narejeno z občutkom. Zdi se mi, da za vsem tem stoji ekipa, ki je dala več poudarka na 'razvedrilo' in malo manj na 'glasbene nagrade', čeprav govorimo o popkulturi in so morda želeli loviti 'popish' vzorce znotraj svojega stila. Nekatere objave jim seveda uspejo in so oblikovalsko lepo zapeljane in rešene, spet druge pa sprožijo plaz vprašanj."

Temeljit način izbora

Objavljanje in prvi izbor sta potekala prek družbenega omrežja Instagram. "Ko je bil rok za objave zaprt, je MTV na svojem kanalu vse sodelujoče obvestil, da bodo izbranci v roku nekaj dni prejeli sporočilo. Naslednji korak je bil pošiljanje vseh svojih informacij prek elektronskega sporočila, na podlagi katerega smo se v nekaj dneh dogovorili za klic prek Skypa," je pojasnila Zupančičeva.

"V bistvu so se spraševanja lotili temeljito. Po eni strani jih je zanimala ustvarjalna plat vsakega posameznika, po drugi strani pa je človek dobil občutek, da se pogaja za službo z vprašanji, kot so: 'Kje se vidite v naslednjih petih letih?' in 'Kaj bi ta priložnost pomenila za vas?' Zanimal jih je celoten proces izdelave ovojnice, moje ozadje s področja grafičnega oblikovanja in čemu sem se pravzaprav podala v razpis, hkrati pa jih je zanimalo tudi mnenje o MTV-ju in nagradah MTV EMA," je še dodala grafična oblikovalka.

Zmaga odšla v Mehiko

Zupančičeva je prišla na koncu v ožji krog oblikovalcev. "Le eden je lahko zmagovalec, toda tu je naših pet briljantnih tekmovalcev v kategoriji #MTVBreaksGraphics! Čestitamo Jaku, Chiragu, Weroniki, Timu in Lari, ki so prišli tako daleč," so zapisali člani komisije na MTV-ju na Instagramu ob objavi najboljših dizajnov ovojnic. Na koncu so izmed okoli 400 sodelujočih izbrali dizajn 18-letnega Maximiliana Gonzaleza iz Mehike. "Zmagovalni dizajn je svojevrsten sploh glede na vključevanje elementov, a se lepo in uspešno spogleduje s popartom. Z rdečimi ustnicami, visokimi petami in liziko nikoli ne moreš biti v zmoti," je sklenila Zupančičeva.

Poleg grafičnih oblikovalcev so iskali še fotografa, oblikovalca kostumov in upravljavca družbenih omrežij. Zmagovalce bo MTV nagradil tako, da jih bo povezal z mentorji s področij, v katerih so zmagali, in nadaljeval delo z njimi tudi v prihodnosti. Poleg tega pa bo predstavil njihovo delo na njihovih platformah in jih seveda peljal v London na ogled podelitve nagrad MTV EMA.

There could only have been one winner, but here are our brilliant top 5 runners up for #MTVBreaksGraphics ! Congratulations to Jake, Chirag, Weronika, Tim and Lara for making it so far and a huge thank you to everyone who applied! Tomorrow we'll be sharing our #MTVBreaksCostume runners up so keep a look out! A post shared by MTV Breaks (@mtvbreaks) on Oct 24, 2017 at 2:29am PDT

#MTVBreaksGraphics #design #graphicdesigner #color #creative #digitalart A post shared by Max Gonzalez Design (@max.p.g) on Sep 21, 2017 at 7:12pm PDT

Klavdija Kopina