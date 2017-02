Slovenska državna uprava si bo poskusno delila električna vozila

Pilotni projekt bo trajal eno leto

7. februar 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je kot ena prvih držav na svetu zagnala projekt souporabe električnih vozil v državni upravi, s čimer želijo ljudem približati izkušnjo deljenja avta in znižati stroške mobilnosti.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je ob podpisu pogodbe s podjetjem Avant Car - pogodbo sta podpisala tudi prokurist podjetja Matej Čer in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič - dejal, da bo pilotni projekt souporabe električnih vozil trajal eno leto. Pojasnil je, da gre za model delitvene ekonomije, ki temelji na slovenskem znanju in podjetju, s katerim želijo biti zgled, spodbujati zaposlene k uporabi okolju prijaznih tehnologij, zmanjšati onesnaževanje zraka, zmanjšati število avtomobilov v mestu ter znižati stroške prevoza.

Minister Gašperšič pa je ob tem poudaril, da si moramo dejavno prizadevati za prehod v nizkoogljično družbo tudi z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov v prometu, k čemur prispevajo tudi določeni ukrepi infrastrukturnega ministrstva - sklenili so namreč projekt izgradnje 28 hitrih električnih polnilnic na avtocestnem omrežju in ljudem omogočili finančne spodbude pri nakupu električnih vozil.

V Sloveniji ogromno vozil, ki pa večino časa stojijo

Slovenija je po številu vozil na prebivalca med najbolj motoriziranimi državami EU-ja, saj imamo več kot 600 vozil na 1000 prebivalcev, je opozoril infrastrukturni minister in dodal, da ta vozila 95 odstotkov časa stojijo parkirana, kar je po njegovih besedah neizkoriščen potencial, zato model souporabe vozil še dodatno izboljšuje ta segment.

Prokurist družbe Avant Car pa je poudaril še en pozitivni vidik deljenja avtomobila - denar. Strošek mobilnosti za eno vozilo namreč znaša okoli 500 evrov na mesec, s souporabo vozil pa se ta znesek zmanjša, posledično pa se zviša kupna moč. Dodatna finančna sredstva pa lahko ljudje uporabijo za druge dobrine.

Za zdaj souporaba v Ljubljani in Murski Soboti

Souporaba električnih vozil sicer že poteka preko aplikacije Avant2Go v okviru podjetja Avant Car. Uporabnikom omogoča možnost enostavne rezervacije najema električnih vozil. Ta so tehnološko napredna, brez škodljivih izpustov, trajnostni vidik pa je dodatno poudarjen z uporabo električne energije. Čer je dodal, da so za zdaj ta vozila na voljo v Ljubljani in Murski Soboti, cilj pa je razširitev po vsej državi.

T. K. B.