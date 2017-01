Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lucijo Potočnik pred glavnim izborom čakajo še trije tedni priprav. Foto: Ulla Wolk Na letališče bosta Lucijo (na fotografiji v obleki Stanke Blatnik) pospremila lastnika licence Marija in Vladimir Kraljević. Foto: Tadej Fabijan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenska mis Universe Lucija Potočnik leti na Filipine

Izbor bo 29. januarja

12. januar 2017 ob 16:22

Lucija Potočnik se odpravlja Filipine, kjer bo na izboru za mis Universe 29. januarja zastopala slovenske barve.

"Osredotočam se na realne cilje in sem prepričana v to, da je ravno vztrajnost ključ do našega uspeha. Želim si varno potovanje na čudovite Filipine in visoko uvrstitev na svetovnem izboru. Po vrnitvi pa me čaka zagovor magistrske naloge," je pred odhodom na Filipine, kjer jo pred izborom čakajo še trije tedni priprav, povedala Lucija.

Lucija bo na glavnem tekmovanju žirijo skušala očarati tudi z obleko, ki jo je posebej za izbor oblikovala Stanka Blatnik. Obleka je narejena iz svile in idrijske čipke. "Obleka dobro predstavlja Slovenijo, saj sta posebnost te obleke ročno tkana svila in avtohtono, ročno klekljana idrijska čipka, ki je nastala v čipkarski šoli v Idriji. Zanimivo je tudi to, da ta čipkarska šola v Idriji beleži 140-letnico delovanja in je znana kot najstarejša čipkarska šola na svetu," je svoje navdušenje nad obleko delila Lucija.

Aktualna misica bo na pot vzela tudi darilo, ki ga je priskrbela Steklarna Rogaška, ki se lahko pohvali s 350-letno tradicijo izdelave in oblikovanja kristalnih izdelkov. Darilo, ročno izdelan vrč in kozarec za vodo, ki je namenjeno humanitarni dražbi, simbolizira vez Rogaškega izvora vode in steklarne.

Stroge varnostne razmere

"Lucija je krasna in naravna oseba, ki ima čut za borbenost. Je odločna, tekmovalna, prijazna, delovna, sposobna, komunikativna, humanitarna. Ima skratka vse vrline, ki jih mis Universe potrebuje. Vemo, da bo dala vse od sebe, da bo Slovenijo predstavila v lepi in pozitivni luči in to je njena največja naloga, ki jo ima v mesecu, ko bo bivala na Filipinih, kjer se bo družila s skoraj 90 predstavnicami ostalih držav," je o Luciji povedala njena predstavnica za medije Kaly Kolonič.

Poudarila je, da bodo na tekmovanju vladale tudi stroge varnostne razmere: "Poleg gardedam in varnostnikov bodo na tekmovalke pazili tudi policisti in celo vojska. Pravila na izboru mis Universe so izjemno stroga, saj tekmovalke nikoli ne smejo biti same, niti ne smejo zapustiti hotela, iti v trgovino ali popiti pijačo s komer koli iz zunanjega sveta."

Tekmovanje je, kot poudarja Koloničeva izredno naporno: "Od jutra do večera jih čakajo snemanja, slikanja, družabni in humanitarni dogodki, sprejemi pri pomembnih ljudeh. Njihov urnik je skrajno naporen in zahteva od tekmovalk sto odstotno zbranost, kooperativnost in pripravljenost. Znano je, da nekatera dekleta tri tedenskega pritiska preprosto ne zmorejo, a skrbi za našo Lucijo ni, saj smo jo na svetovni izbor pripravljali že doma, kjer je imela več mesecev zelo zahteven urnik, ki pa ga je brez najmanjšega problema z lahkoto obvladovala, na kar smo izjemno ponosni."

