'Največ je obiskov sponzorjev, veliko smo vadili koreografijo, nastopi na odru so morali biti popolni,' misica na kratko povzame svojo filipinsko izkušnjo. Foto: BoBo Miss Earth skupaj z Miss World, Miss Universe in Miss International velja za eno od štirih največjih in najbolj uveljavljenih lepotnih tekmovanj na svetu. Zanimivost tega lepotnega projekta so tudi prioritete, ki so namenjene predvsem opozarjanju na varstvo narave, ekološke vrednote, varstvo okolja, zdravo življenje, nove do okolja prijazne energije, ekološko prehrano ter druge pereče aktualne težave, povezane z našim planetom. Foto: BoBo Okrog Danijele se je na Filipinih oblikoval klub oboževalcev, še posebej jih je navdušila s svojim značilnim 'nevarnim' pogledom, prepričali pa sta jih tudi njena hoja in odrska prezenca. Foto: BoBo Danijela Burjan v družbi Kaje Jokić, prve spremljevalke na slovenskem izboru za mis Zemlje. Foto: BoBo

Slovenska mis Zemlje: lepota, ozaljšana z razlogom in s pametjo

Najboljši rezultat Slovenije v zgodovini tekmovanja

13. november 2018 ob 12:18,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skrajni čas je, da stereotip o tem, da misica ne more biti pametna, saj je vendar lepa, ostane zakopan nekje v preteklosti, je prepričana Danijela Burjan, aktualna slovenska mis Zemlje.

23-letna študentka veterine iz Zreč, ki se je na svetovnem izboru na Filipinih uvrstila med 12 finalistk - z medaljami je bila nagrajena v treh kategorijah: kopalke, večerna obleka in talent show -, je po povratku iz te azijske otoške države odgovarjala na novinarska vprašanja. Med drugim nas je zanimalo, kakšno je njeno mnenje o usihanju zanimanja za lepotne izbore v Sloveniji, razmišljala je:" Enostavno preveč lepotnih tekmovanj imamo, skoraj za vsako stvar je že misica, zato je vse skupaj začelo usihati. Država ne vlaga v to, nimamo manekenskih šol za misice, zato se ne moremo kosati z državami, kot so Venezuela, Kolumbija, Filipini."

Moti jo stereotip, da se lepota in inteligenca medsebojno izključujeta, še posebej naj to ne bi veljalo za mis Zemlje: "Da se lahko udeležiš našega izbora, moraš imeti kar visoko izobrazbo, se dokazovati z eko projekti in se predstaviti v eko oblekah, za kar potrebuješ tudi znanje. To je tekmovanje z razlogom in s pametjo." Sama se je zaradi svojega področja zanimanja - kot omenjeno, študira veterino - osredotočila na pravice živali.

Telovadba, sadje in zelenjava za stas in glas

Na fakulteti so Burjanovo ob povratku lepo sprejeli kljub temu, da je manjkala kar cel uvodni mesec predavanj, "saj sem promovirala Slovenijo in tudi njih", pravi in dodaja: "Zdaj se vračam v šolske klopi in k študiju veterine, veselita pa me tudi manekenstvo in glasba." Na tej točki velja omeniti, da je bila Danijela od vseh deklet na izboru edina, ki je na odru pela opero, in sicer uspešnico Sare Brightman Time To Say Goodbye. Kako pa sama vzdržuje zdrav življenjski slog, ki je tudi del sporočila izbora za mis Zemlje? "Zelo rada sem dejavna, veliko poudarka dajem gibanju, vsak mora najti tisto, kar ustreza njemu samemu. Jem veliko sadja in zelenjave."

Za naslov mis Zemlje, tekmovanje ima, kot je mogoče sklepati že po imenu, ekološko noto, se je potegovalo 86 deklet, zmagala pa je 23-letna študentka marketinga iz Vietnama Phuong Khanh Nguyen, žirijo je osvojila ne le z lepoto, temveč tudi s svojo močno okoljsko ozaveščenostjo. Zmagovalka je na vprašanje, kaj je največja težava njene generacije, odgovorila: "Velika težava nas milenijcev je naša nevednost. Na voljo imamo toliko tehnologije, uporabljamo pa jo le za družbena omrežja, skrbimo le sami zase. Moramo se vprašati, kaj se dogaja našemu planetu, in moramo posredovati, že majhne stvari lahko spremenijo svet."

Danijela Burjan je poskrbela za najboljšo uvrstitev Slovenije na svetovnem izboru Miss Earth, ki se ga Slovenija udeležuje od leta 2007. Burjanova je tako izboljšala uvrstitev Rebecce Kim Lekše iz leta 2011, ta je bila izbrana med najlepših 16. "Prvi teden sploh nisem dojela, kaj sem dosegla. Ne samo zase, tudi za Slovenijo, zdaj smo postali prepoznani v tem lepotnem tekmovanju," zadovoljno pove aktualna slovenska mis Zemlje in doda, da je svetovnemu občinstvu pojasnila, da smo najboljši v ekoturizmu in veljamo za zeleno srce Evrope. Upa, da je s svojo predstavitvijo pritegnila kaj potencialnih turistov, še posebej jih je povabila na Bled z otočkom s cerkvico sredi jezera, kakršnega nimajo niti Filipini, ki se raztezajo na kar sedem tisoč otokih, kot ponosna Zrečanka pa tud na domačemu kraju bližnjo Roglo.

A. K., D. S.