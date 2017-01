Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči "Podobe pin-up deklet iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja ni mogoče popolnoma poustvariti." Foto: Lukas Sauseng Do poimenovanja pin-up je prišlo, saj so bile fotografije deklet namenjene temu, da se jih nekam pritrdi. Foto: Boštjan Tacol Stil obnašanja pin-up deklet je preučevala na starih fotografijah. Foto: Osebni arhiv

Slovenska pin-up kraljica: Prava pin-up dekleta so nasmejana in razigrana

S pin-upom se je srečala pred štirimi leti

26. januar 2017 ob 12:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Čeprav pin-up in rockabilly kultura v Sloveniji morda nista tako znani, pa imamo vseeno svojo pin-up kraljico. Od maja 2016 naziv nosi Miss Stacey oziroma Sara Jagodič, ki pravi, da jo je retro glamur privlačil že od nekdaj.

Sara Jagodič, ki je bila gostja programa Nočni obisk, je dejala, da se je s pin-upom, ki ima sicer dolgo zgodovino, srečala pred štirimi leti. "Pin-up dekleta so svoj pohod začela kot ilustracije navihanih, simpatičnih, ljubkih, kodrolasih deklet z obvezno rdečo šminko. Odete so bile v žive barve in vzorce. Njihove ilustracije so bile namenjene temu, da so si ljudje, predvsem moški, na njih spočili oči."

A šele z razvojem fotografije pa so se začela "prava" pin-up dekleta, ki "običajno pozirajo nasmejana, razigrana, ne glede na to, za kako zahtevno pozo gre." Do poimenovanja pin-up je prišlo zaradi tega, ker so bile fotografije deklet namenjene temu, da se jih nekam lahko pritrdi.

Zelo rada ima babičina oblačila

Sara je poudarila, da podobe pin-up deklet iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja ni mogoče popolnoma poustvariti, sama pa k temu niti ne teži. "Sem moderno pin-up dekle. Se oziram v preteklost, z veseljem grem tja po kak navdih, a sem tukaj in zdaj. Z oblačili poskušam pričarati čar teh let, ki so me navdušila. Kontrastnim barvam, ki so jih sicer uporabljali, dodajam še zlato in srebrno."

Njena babica je imela sorodnike v ZDA, ki so ji v Slovenijo pošiljali čudovita oblačila, zato Sara pravi, da se največja zakladnica oblačil skriva ravno v njeni omari.

"Vedno me presenetijo njene zaloge, vedno odkrijem kaj novega. Od nekdaj pa mi je pri srcu modra svilena obleka z marjeticami. Je zelo moderna za tiste čase, univerzalni model, vedno ga lahko uporabiš. Moram pa povedati, da sem si copate, podobne tistim, ki so jih imele hollywoodske dive v 50. letih zraven jutranje halje, kupila že v 7. razredu. Še dobro, da mi noge niso zrasle, ker sem jih začela nositi šele pred kratkim."

Morala se je naučiti primernega obnašanja

Pot do pin-up dekleta je potekala postopoma. Najprej je šlo zgolj za vlogo, zdaj pa pravi, da je to del njenega življenja. Stil oblačenja je podrobno preučevala na starih fotografijah, ki so ji pomagale tudi do tega, da se je naučila primerno obnašati in pozirati.

"Uporabljamo tudi rekvizite. Nekaj jih imam doma, včasih pa najdemo tudi kakšen prostor, kjer se spogledujejo z retro kulturo. Tudi nekaj svojih predmetov sem že posodila. Najbolj ponosna sem na svoj roza toaster. Vedno ko ga pogledam, si na njem spočijem oči. Imam pa tudi star telefon, star gramofon, veliko plošč, stare šminke, ogledala, pudrnico, nogavice in pasove za nogavice. Pravi pas za nogavice sem iskala kar 3 leta."

Rada ima tudi kabaret

Za pin-up kraljico so jo izbrali maja lani na mednarodnem tekmovanju, na katerega so se po predizborih uvrstila še dekleta iz Srbije in Hrvaške, s pomočjo tekmovanja pa je prišla še do ene njene strasti - kabareta, ki ji je prinesel tudi zmago. "Izbor mi je dal še eno veliko darilo. Veliko mi je pomenilo, da so ljudje moj nastop sprejeli, da jim je bil všeč. V vse skupaj sem dala neko lastno noto. Ustvarila sem mešanico drame ameriškega kabareta, burleske in baleta."

Več o Miss Stacey in njenem delu pa v spodnjem pogovoru.

