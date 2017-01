Slovenska vezalka, ki se ne zavezuje, prepričala na Kickstarterju

Zastavljeni cilj zbranih sredstev presežen za sedemkrat

25. januar 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

David Knez je z ekipo izdelal inovativne elastične vezalke, ki olajšajo obuvanje, saj jih ni treba zavezati. Denar zbirajo tudi na Kickstarterju, zbrali so že več kot 122.000 dolarjev oz. 114.000 evrov.

Ekipa je s tem na platformi za množično financiranje za sedemkrat presegla prvotno zastavljeni cilj - zbrati 18.000 dolarjev, zbiranje sredstev pa traja še do sobote.

S kampanjo so v ekipi zelo zadovoljni, saj je presegla njihova pričakovanja, zbrani znesek pa bodo namenili zagonu serijske proizvodnje in spletne prodaje. Proizvodnja bo zagotovo potekala v Zasavju, saj si želijo ustvarjanja v domačem okolju.

Izdelek tudi za ranljive skupine

Inovativne vezalke QuickShoeLace, ki jih je Knez tudi patentiral, so elastične in se ne zavezujejo, temveč se z obročkom na koncu vezalk zapnejo na navojni žebljiček, ki ga uporabnik namesti v najvišjo luknjo za klasične vezalke na čevlju. Vsi sestavni elementi so zamenljivi in se jih da hitro razstaviti. Zaradi elastičnosti je vezalka zelo prilagodljiva in se dobro prilagaja stopalu.

Zaradi preprostosti uporabe je vezalka po Knezovem mnenju primerna za vsakogar - od otrok, mladostnikov do starejših ljudi. Primerna je tudi za ljudi z različnimi omejitvami, ki so posledica nesreč ali bolezenskih stanj. "Tudi če je vezalka odpeta, ni možnosti, da jo pohodite. Varnostni vidik je zelo pomemben, saj vse več ljudi iz različnih razlogov ne zavezuje več vezalk," je pojasnil Knez.

"Našli smo rešitev za vse generacije, predvsem pa nas veseli dejstvo, da je vezalka velika dodana vrednost za najbolj ranljive skupine, to so ljudje s posebnimi potrebami, ki jim iz takšnih ali drugačnih razlogov zavezovanje predstavlja vsakodnevni izziv."

Želijo tudi v svet

Vezalke so na voljo v različnih barvah, med drugim pa bodo v ekipi izdelali tudi srebrne in zlate vezalke, za katere bo treba odšteti približno 400 oziroma 1000 evrov. Prvim podpornikom kampanje bodo vezalke dostavili marca letos.

Po koncu kampanje na Kickstarterju bodo dodatna zagonska sredstva zbirali še na platformi za množično financiranje Indiegogo. Njihov glavni cilj pa je zagon spletne prodaje in nato možnost distribucije po svetu.

"Živimo v času, ki od nas zahteva hitre reakcije na trgu. Vsekakor je še veliko prostora za izboljšave, saj gre za zdaj za prototip vezalke. V načrtu imamo izdelavo različnih dodatkov, ki jih sama vezalka omogoča. Za kaj točno gre, naj ostane še skrivnost," je o načrtih za prihodnost povedal Knez, diplomirani inženir energetike in procesnega strojništva.

T. H.