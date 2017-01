Slovenski avto leta 2017 je peugeot 3008

19. januar 2017 ob 20:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sedem slovenskih medijev je skupaj s pomočjo javnosti za slovenski avto leta 2017 izbralo peugeot 3008. Prvič v 25 letih izbora se je zgodilo, da je zmagal športni terenec, kar je vsesplošni trend v Evropi in v Sloveniji. To je po letu 2002, ko je zmagal model 307, druga zmaga za Peugeot na izboru slovenski avto leta.

Izbor je že tradicionalno potekal tako, da so izmed vseh mogočih kandidatov, ki so na slovenski trg pripeljali v obdobju enega leta, bralci, gledalci in poslušalci sedmih sodelujočih medijev s skupno 36.633 glasovi določili pet finalistov. V finalu so svoje ocene dodali še člani novinarske žirije.

Peugeot 3008 je zmagal prepričljivo, saj je zbral 40 točk, devet več kot druga alfa romeo giulia in 14 točk več kot volkswagen tiguan. Renault megane, na četrtem mestu, je zbral 19 točk, zadnja med petimi finalisti je bila kia sportage z 12 točkami.

Zmagala je drugačnost

"Ne zgodi se prav pogosto, da kakšen proizvajalec nov model naredi tako zelo drugačen. Za to je potrebna drznost, pogum. Peugeot se je odločil za tako potezo, v dobrem pomenu besede. Navzven je popolnoma drugačen od drugih tekmecev, še bolj pa to velja za notranjost," je najvišjo mogočo oceno za model 3008, šest točk, obrazložil Gašper Boncelj, predstavnik Dela in Slovenskih novic.

Glasovali smo seveda tudi mi, novinarji Avtomobilnosti in Avtomobilsko-prometnih minut na Valu 202. Končnega zmagovalca smo uvrstili na drugo mesto, največ točk pa prisodili alfi romeo giulia (svojo oceno bomo obrazložili v posebnem članku). Janez Martinčič, voditelj radijske oddaje Avtomobilsko-prometne minute na Valu 202, je takole strnil pogled na Peugeotovega športnega terenca: "Prepoznaven in lep na zunaj. Pri nekaterih avtomobilih, ko jih prvič vidiš, nimaš občutka, koliko prostora ponujajo znotraj. Pri Peugeotu ne bi tega rekel. Peugeotova armaturna plošča objame voznika, pa sedeži so dobri. Avtomobil je tak, da bi ga dali težko v eno kategorijo. Želi biti vse v enem. V tem vozilu bodo to kupci tudi dobili."

Dosegljiv večjemu številu Slovencev

Naj spomnimo, da pravila določajo, da je lahko slovenski avto leta samo tisti, ki si ga lahko privošči veliko število Slovencev, varovalka pri tem je vsaj 25 prodanih avtomobilov do konca glasovanja. Na letošnjem spisku je bilo kar nekaj eksotov, pri katerih je bil ta cilj nedosegljiv.

Finalni izbor za slovenski avto leta je letos potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, gledalci pa so si ga lahko ogledali v oddaji Avtomobilnost na Televiziji Slovenija.

Pri letošnjem izboru, ki je bil že 25. po vrsti, je sodelovalo sedem slovenskih medijev: dnevniki Delo/Slovenske novice, Dnevnik/Nedeljski Dnevnik in Večer/Evo Magazin, revija Motorevija, spletni portal Siol.Net, barve RTV Slovenija sta skupaj zastopala Val 202 ter oddaja Avtomobilnost.

Dozdajšnji zmagovalci

1993: BMW serija 3 coupe

1994: mercedes-benz razred C

1995: renault laguna

1996: volkswagen polo

1997: renault mégane

1998: audi A6

1999: volkswagen golf

2000: ford focus

2001: fiat punto

2002: peugeot 307

2003: mazda6

2004: mazda3

2005: volkswagen golf

2006: VW passat

2007: opel corsa

2008: audi A4/A5

2009: volkswagen golf

2010: volkswagen polo

2011: volkswagen passat

2012: ford focus

2013: volkswagen golf

2014: škoda octavia

2015. škoda fabia

2016: opel astra

Izžrebali smo tudi obljubljene nagrade:

Tretjo nagrado, štiri pnevmatike Nokian, prejme: Anton Mlakar, Dergomaška ul. 75, 1000 Ljubljana

Drugo nagrado – navigatorja s kamero Garmin DriveAssist 50, prejme: Zdenka Bobovec, Kidričeva 3, 9220 Lendava

Prvo nagrado, kartico Petrol klub z dobroimetjem 1.500 evrov, prejme: Karmen Jereb, Usnjarska 5, 1360 Vrhnika;

Ekipa Avtomobilnosti